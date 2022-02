JO 2022 : le programme complet de mercredi 9 février en heures françaises

Après trois médailles lors des trois premières courses (or et argent pour Quentin Fillon Maillet et Anaïs Chevalier-Bouchet en individuel, argent pour les deux en relais mixte avec Julia Simon et Emilien Jacquelin), le biathlon n'apportera pas à la France une nouvelle récompense à Pékin, mercredi 8 février. Il faudra en effet attendre vendredi 11 pour la prochaine épreuve, le sprint femmes (10h).

En cette cinquième journée d'épreuves, les meilleures chances de la délégation bleu-blanc-rouge viennent sur le papier du snowboard cross femmes (tour préliminaire à partir de 4h, finale à 8h50), avec au départ les médaillées de bronze 2014, Chloé Trespeuch, et d'argent 2018, Julia Pereira de Sousa Mabileau, mais aussi Manon Petit-Lenoir et Alexia Queyrel.

En ski alpin, rendez-vous à 3h15 (1re manche) et 6h45 (2e manche) pour suivre le slalom dames avec Nastasia Noens, qui dispute ses quatrièmes Jeux à 33 ans (7e en 2014). En short-track, Quentin Fercoq et Sébastien Lepape tenteront de se qualifier pour les demi-finales du 1.500 m avant de rêver d'immense exploit.

Le programme du mercredi 9 février :

En gras, les épreuves délivrant des médailles.

Combiné nordique :

09h00 - Saut à skis

12h00 - Ski de fond

Curling (tournoi hommes, 1er tour) :

13h05 - Danemark - Canada

13h05 - États-Unis - Comité olympique russe

13h05 - Norvège - Suisse

13h05 - Chine - Suède

Hockey sur glace (tournoi hommes, 1er tour) :

09h40 - Comité olympique russe - Suisse (groupe B)

14h10 - République tchèque - Danemark (groupe B)

Luge :

13h20 - Luge biplace mixte : 1re manche

14h35 - Luge biplace mixte : 2e manche

Short track :

12h00 - 1.500 m hommes : quarts de finale

13h29 - 1.500 m hommes : demi-finales

14h20 -1.500 m hommes : finale

12h44 - 1.000 m femmes : tour préliminaire

13h45 - Relais femmes : demi-finales

Ski alpin :

03h15 - Slalom femmes : 1re manche

06h45 - Slalom femmes : 2e manche

Ski freestyle :

04h00 - Big Air hommes : finale, 1re manche

04h22 - Big Air hommes : finale, 2e manche

04h45 - Big Air hommes : finale, 3e manche

Snowboard :

02h30 - Halfpipe femmes : tour préliminaire

04h00 - Snowboard cross femmes : tour préliminaire

05h30 - Halfpipe hommes : tour préliminaire

07h30 - Snowboard cross femmes : 8es de finale

08h07 - Snowboard cross femmes : quarts de finale

08h28 - Snowboard cross femmes : demi-finales

08h50 - Snowboard cross femmes : finale