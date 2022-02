Une médaille samedi 5 février (l'argent du relais mixte de biathlon), aucune le lendemain, deux lundi 7 (Anaïs Chevalier-Bouchet et Johan Clarey en argent) et mardi 8 (Quentin Fillon Maillet en or, Tess Ledeux en argent), une mercredi 9 (Chloé Trespeuch en argent). Et combien au sixième jour de compétitions ?

Comment ne pas miser sur Alexis Pinturault sur le combiné en ski alpin, épreuve sur laquelle le Français de 30 ans avait pris la 2e place il y a quatre ans à Pyeongchang ? "Pintu" a aussi été sacré champion du monde en 2021 et médaillé d'argent aux derniers Mondiaux de Cortina d'Ampezzo. Rendez-vous à 3h30 heure française pour la manche de descente puis à 7h15 pour celle de slalom.

Au lendemain du snowboard cross femmes, la France peut aussi espérer une récompense chez les hommes avec Loan Bozzolo, Léo Le Blé Jaques, Merlin Surget. Les 8es de finale débutent à 7h, la finale est programmée à 8h15.

En patinage artistique, Adam Sia Him Fa et Kévin Aymoz sont loin du podium après le programme court (11e et 15e). Le libre débutera à 2h30.

En ski de fond, Coralie Bentz, Mélissa Gal sont engagées sur le 10 km style classique à 8h.

Le programme de jeudi 10 février :

En gras, les 8 épreuves délivrant des médailles.

Curling (tournoi femmes, 1er tour) :

02h05 - Grande-Bretagne - Suisse

02h05 - Danemark - Chine

02h05 - Suède - Japon

02h05 - Comité olympique russe - États-Unis

13h05 - Canada - Corée du Sud

13h05 - Suède-Grande-Bretagne

13h05 - États-Unis - Danemark

13h05 - Chine - Suisse

Curling (tournoi hommes, 1er tour) :

07h05 - États-Unis - Suède

07h05 - Norvège - Canada

07h05 - Chine - Comité olympique russe

07h05 - Grande-Bretagne - Italie

Hockey sur glace (tournoi hommes, 1er tour) :

05h10 - Suède - Lettonie (groupe C)

09h40 - Finlande - Slovaquie (groupe C)

14h10 - États-Unis - Chine (groupe A)

14h10 - Canada - Allemagne (groupe A)

Luge :

14h30 - Relais par équipes mixte

Patinage artistique :

02h30 - Programme libre hommes

Patinage de vitesse :

13h00 - 5.000 m femmes

Skeleton :

02h30 - Épreuve individuelle hommes : 1re manche

04h00 - Épreuve individuelle hommes : 2e manche

Ski alpin :

03h30 - Combine hommes : descente

07h15 - Combine hommes : slalom

Ski de fond :

08h00 - 10 km style classique femmes

Ski freestyle :

12h00 - Saut acrobatique par équipes mixte : finale, 1re manche

12h50 - Saut acrobatique par équipes mixte : finale, 2e manche

Snowboard :

02h30 - Halfpipe femmes : finale

04h15 - Snowboard cross hommes : phase de classement

07h00 - Snowboardcross hommes : 8es de finale

07h37 - Snowboardcross hommes : quarts de finale

07h58 - Snowboardcross hommes : demi-finales

08h15 - Snowboardcross hommes : finale