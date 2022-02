JO 2022 : il y a 20 ans, Steven Bradbury devenait le champion olympique le plus improbable de l'Histoire

Alors que les JO de Pékin battent leur plein, RTL revient sur l'histoire la plus improbable des Jeux Olympiques d'hiver. Une histoire qui donne tout son sens à la célèbre réplique des Bronzés font du ski : "Oublie que t’as aucune chance, vas-y fonce ! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher !". Ce n'est pas sur des skis, mais sur des patins que Steven Bradbury lui, a prouvé que tout était possible.

Alors âgé de 26 ans, ce patineur de vitesse australien, médaillé de bronze sur le 5.000 m relais aux Jeux olympiques 1994 de Lillehammer, est victime d'une grave chute à l'entraînement en 2000. Alors que les médecins annoncent qu'il ne pourra plus patiner, Steven Bradbury se remet sur pieds avec pour objectif une dernière olympiade, à Salt Lake City en 2002.

Sans grand espoir de médaille, il décide de s'aligner sur toutes les épreuves dont le 1.000 mètres. Dès les quarts de finale, l'aventure de l'Australien semble prendre fin. Distancé, Bradbury termine 3e et seules les deux premières places permettent de se qualifier pour les demi-finales. Mais, premier coup du sort, le Canadien Marc Gagnon, 2e, est disqualifié pour avoir entraîné la chute d'un de ses concurrents. Voilà Steven Bradbury qualifié pour les demi-finales.

La première médaille d'or de l'Australie

L'Australien prend le départ de sa demi-finale, et se voit très vite distancé. Mais au dernier virage, les hommes de tête sont victimes d'une chute et seul le Japonais Satoru Terao reste debout en tête. Bradbury franchit donc la ligne d'arrivée en deuxième position et valide son ticket pour la finale.

En finale, l'Australien fait figure de véritable épouvantail à côté du Chinois Li Jiajun, à l'époque détenteur de 10 médailles d'or aux Championnats du monde, l'Américain chouchou du public Apolo Ohno ou encore le Sud-coréen Ahn Hyun-soo. Rebelotte, dès les premiers coups de lame sur la glace, Steven Bradbury est lâché, mais un carambolage en tête va faire tomber tous les favoris.

Au premier plan, Steven Bradbury passe devant ses concurrents victimes d'une chute en finale des JO de Salt Lake City en 2002 Crédit : JACQUES DEMARTHON / AFP

L'Australien n'a qu'à franchir la ligne d'arrivée pour s'offrir un sacre olympique. Il lève les bras, regarde le public et peine à croire qu'il vient d'offrir à l'Australie, et même à tout l'hémisphère Sud, la première médaille d'or de son histoire aux Jeux d'hiver. "C'est bien, mais ce n'est pas correct, vous savez", a-t-il déclaré à la BBC, presque gêné d'avoir gagné. "Je n'étais pas aussi fort que les autres, mais je vais la prendre (la médaille d'or ndlr). Dieu vous sourit certains jours et c'est mon jour", plaisante-t-il.

De gauche à droite : Apolo Ohno, Steven Bradbury et Mathieu Turcotte Crédit : JACQUES DEMARTHON / AFP

Après ce sacre tombé du ciel à Salt Lake City, Steven Bradbury prend sa retraite sportive comme prévu. Il poursuit sa carrière en tant que commentateur et va même participer à l'émission Danse avec les stars en Australie, révèle le site officiel des Jeux. En 2007, il est fait chevalier de l’Ordre d’Australie et depuis, "faire une Bradbury" est devenue une expression courante en Australie, pour parler d'une réussite inattendue.