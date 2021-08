JO 2021 : Mayer, Olivier, Da Costa, hand, basket, volley... Tous les Français en lice jeudi 5 août

La délégation française Tokyo reste sur un bilan comptable de deux médailles de bronze en deux jours avant d'aborder ce jeudi 5 août excitant sur le papier. Les premières récompenses peuvent tomber à l'issue du 10 km messieurs en eau libre avec les deux nageurs de Philippe Lucas, Marc-Antoine Olivier (3e en 2016 à Rio) et David Aubry. Départ à 23h30 dans la nuit de mercredi à jeudi, arrivée prévue sur les coups de 1h25 heure française.

Direction ensuite le stade d'athlétisme pour le 110m haies du décathlon (2h), qui s'achèvera peu après 14h40 avec le 1.500 m. S'il a inquiété lors des trois premières épreuves et parlé d'un mal de dos, Kevin Mayer s'est repris ensuite, notamment au saut en hauteur. 5e à mi-parcours, le Français peut encore viser le podium. Entre le 110 m haies et le 1.500 m il y aura le lancer du disque (2h50), le saut à la perche (5h45) et le lancer du javelot (12h15).

Toujours en athlétisme, Aurel Manga et Pascal Martinot-Lagarde ont fait forte impression en demi-finales sur 110 m haies. Ils disputent la finale à 4h55. Deux autres Français sont alignés sur le 20 km marche messieurs (9h30) : Kevin Campion et Gabriel Bordier.

Steven Da Costa en vedette au karaté

En canoë-kayak en ligne, Maxime Beaumont et Manon Hostens doivent d'abord franchir les demi-finales de leur spécialité avant de penser à la finale. Le premier est en lice en K1 200 m messieurs à 2h30 (finale à 4h42). La seconde (K1 500 m dames) apparaîtra à l'écran sur à 2h58 (finale à 5h29). Idem pour Alaïs Kalonji au plongeon plateforme à 10 m avec une demie à 3h et une finale prévue à 8h.

Deux autres chances de médaille existent en karaté avec la présence de Steven Da Costa chez les -67 kg messieurs (entrée en lice à partir de 5h05, finale à 13h40) et Alexaandra Ferracci en kata femmes (débuts à partir de 3h, finale à 12h50). Et que dire du potentiel des frères Bassa Mawem et Mickaël Mawem, impressionnant lors des débuts de l'escalade ? Ils disputent la vitesse à 10h00, le bloc à 11h00 et la à 14h10.

Reste le cyclisme sur piste avec Benjamin Thomas engagé dans l'omnium (scratch à 8h30, tempo à 9h27, course à élimination à 10h07, course aux points à 10h55) et Mathilde Gros en quarts de finale du keirin à 9h06 (éventuelle demi-finale à 9h56, finale à 10h45).

Handballeurs, basketteurs et volleyeurs médaillés ?

Eux ne visent pas la médaille dans l'immédiat mais peuvent s'assurer d'en décrocher une - d'or ou d'argent - en cas de succès. Handballeurs, basketteurs et volleyeurs français disputent leur demi-finale. Les premiers sont opposés à l'Égypte à 10h, les deuxièmes à la Slovénie à 13h, les derniers à l'Argentine à 14h. Les vaincus disputeront le match pour la médaille de bronze. Soit 75% de chances de monter sur le podium en théorie.

Début du pentathlon avec Élodie Clouvel

Eux entrent dans leur compétition ou tente de franchir une nouvelle étape vers la lumière. Médaillée d'argent à Rio en pentathlon moderne, Élodie Clouvel débute sa compétition 2021 avec l'épreuve d'escrime à partir de 6h. Elle est accompagnée de Marie Oteiza. Chez les garçons, Valentin Belaud et Valentin Prades entrent en scène à partir de 9h30, en escrime également.



En skateboard, (park messieurs), Vincent Matheron est attendu pour les qualifications à 2h. En golf (2e tour sur quatre), Céline Boutier et Perrine Delacour ont rendez-vous à 3h03 et 3h47. En cyclisme sur piste, Sébastien Vigier est aligné en 8es de finale de la vitesse individuelle : à partir de 8h48 (quarts à partir de 9h45).



Enfin, en athlétisme, place aux séries du relais 4x100 m messieurs (4h30) pour Mouhamadou Fall, Amaury Golitin, Marvin Rene, Jimmy Vicaut et Meba Mickael Zez (quatre coureurs à choisir). Chez les dames, c'est l'heure de celles du 4x400 m (12h25) pour Amandine Brossier, Floria Guei, Diana Iscaye, Sokhna Lacoste, Brigitte Ntiamoah. Azeddine Habz dispute pour sa part les demi-finales du 1.500 m messieurs à 13h10.