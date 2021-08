JO 2021 : Manaudou, Jeanjean, fleuret messieurs... Tous les Français en lice dimanche 1er août

Six médailles samedi 31 juillet, un record pour l'équipe de France olympique sur une journée sur ces Jeux (mais pas dans l'histoire). Combien le lendemain ? Les premiers espoirs portent sur Florent Manaudou en finale du 50 m nage libre à 3h30 heure française après avoir signé le 2e meilleur chrono des demi-finales.

Il faudra ensuite regarder du côté du BMX freestyle avec Anthony Jeanjean (4e des qualifications) en finale à 4h20. En voile, Jean-Baptiste Bernaz dispute la "medal race" en (Laser messieurs) à 7h30. En escrime, les fleurettistes Enzo Lefort, Maxime Pauty, Julien Mertine (Erwann Le Pechoux remplaçant) ont forcément une carte à jouer par équipe. Quart de finale face à l'Egypte à 3h45, éventuelle demi-finale à 6h40, finale à 12h50.

En gymnastique artistique, Mélanie de Jesus Dos Santos peut créer la sensation en finale des barres asymétriques (12h24). En athlétisme, Jimmy Vicaut devra d'abord se sortir des demi-finales du 100 m (12h15) avant de rêver à la grande (14h50). En revanche, Rouguy Diallo disputera bien celle du triple saut à 13h15. Enfin, en golf, il faudrait un incroyable exploit pour voir Romain Langasque et/ou Antoine Rozner sur le podium après le 4e et dernier tour.

Le boxeur Mourad Aliev en quart

Elles et eux ne peuvent pas encore décrocher de médaille et vont tenter d'avancer dans leurs tableaux respectifs. En athlétisme, Alexandra Tavernier dispute les qualifications du marteau dames à partir de 2h10, Yanis David celles du saut en longueur dames à 2h50. Gabriel Tual et Pierre-Ambroise Bosse sont en demi-finales du 800 m à 13h35, Ludvy Vaillant et Wilfried Happio dans celles du 400 m haies à 14h05.

En boxe, Mourad Aliev dispute son quart de finale dans la catégorie des +91kg (celle de Tony Yoka en 2016) à 6h24 contre le Britannique Frazer Clarke. En équitation, le concours complet (cross-country) commence à 1h12 pour Christopher Six avec Totem de Brecey, à 2h24 pour Nicolas Touzaint avec Absolut Gold*HDC, à 3h30 pour Karim Laghouag avec Triton Fontaine.

En tennis de table, Emmanuel Lebesson, Simon Gauzy et Alexandre Cassin sont en lice à 7h30 pour l'épreuve par équipes messieurs. Place à un 8e de finale face à Hong Kong. En, tir, Clément Bessaguet et Jean Quiquampoix disputent les qualifications du pistolet à 25 m tir rapide à 2h10 et 2h50. Enfin en voile, suite des régates pour la paire Camille Lecointre-Aloïse Retornaz en 470 dames (5h05), pour Quentin Delapierre et Manon Audinet en Nacra 17 mixte à 5h, pour Kevin Peponnet et Jeremie Mion en 470 messieurs à 05h10.

L'heure du verdict pour les volleyeurs

En volley-ball, les Bleus, qui ont redressé la tête face à la Russie, disputent leur dernier match de poule face au Brésil à 4h05. En handball, les Français vont tenter de poursuivre leur sans-faute face à la Norvège (9h15). Nikola Karabatic et ses partenaires sont déjà assurés d'une place en quarts de finale.