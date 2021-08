JO 2021 : dates, favoris... Ce qu'il faut savoir sur les finales du 100 mètres

L'épreuve du 100 mètres connaîtra un nouveau roi à Tokyo. Ce dimanche 1er août à 14h50, la finale du sprint hommes sera orpheline d'Usain Bolt. Le triple champion olympique jamaïcain de la discipline en 2008, 2012 et 2016 a pris sa retraite en 2017, et l'"éclair" jaune a laissé un vide derrière lui.

Dans un entretien à l'agence de presse britannique Reuters, l'ancien sprinteur partage ses doutes concernant la relève de son pays. Il déplore notamment le fait que beaucoup de talents n'aient pas eu l'occasion de vraiment éclore et que beaucoup de pays soient passés devant l'île des Caraïbes.

Les séries commencent dès le samedi 31 juillet et les demi-finales se dérouleront le 1er août aux alentours de midi heure française. Seul représentant de l'équipe de France dans la discipline, Jimmy Vicaut n'a pas connu sa meilleure saison, avec un chrono à 10s17 sur 100m.

La Jamaïque en force chez les femmes

Chez les femmes, la finale du 100m se déroulera le 31 juillet à 14h50. Les séries et les demi-finales s'étendront entre le 30 et le 31 juillet. Le duel tant attendu sera entre les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce, 34 ans et double championne olympique de la discipline en 2008 et 2012, et Elaine Thompson-Herah, championne olympique en 2016.

La jeune star du 100 mètres Sha'Carri Richardson, qui avait été suspendue pour avoir été contrôlée positive au cannabis et n'a pas non plus été retenue pour le relais américain, va laisser un vide sur les courtes distances pour la Team USA. Côté équipe de France, il n'y a pas de sprinteuse alignée sur la distance.