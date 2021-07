Les équipes de France de basket n'ont pas les entrées en matière les plus faciles. Pour commencer leur tournoi olympique, les équipiers de Rudy Gobert affrontent les États-Unis, grand favori du tournoi, dès ce dimanche 25 juillet à 14h, heure française. Ils enchaîneront ensuite avec la République Tchèque mardi 27 juillet à 14h puis l'Iran dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 juillet à 3h du matin.

Mais s'il y a bien un moment pour se mesurer à l'ogre américain, c'est en ce moment. Malmenée dans les matchs de préparation et dépourvue de certains leaders, la Team USA est affaiblie, malgré une armada offensive à faire pâlir plus d'une équipe. De plus, la dernière confrontation, lors du mondial 2019, avait tourné à l'avantage des Bleus, 89-79.

L'équipe de France est au complet, avec notamment Nando de Colo, Nicolas Batum, Andrew Albicy et Evan Fournier pour accompagner Rudy Gobert dans la quête d'une médaille olympique, et peut-être faire mieux que la médaille d'argent de Sydney en 2000.

- France - Team USA, dimanche 25 juillet à 14 heures

- France - République tchèque, mardi 27 juillet, à 14 heures

- France - Iran, samedi 31 juillet à 3 heures du matin

Le Japon pour les féminines

Pour l'équipe de France féminine, la compétition démarrera quelques jours plus tard, le mardi 27 juillet à 3 heures du matin, contre le pays hôte, le Japon. Elles poursuivront contre le Nigeria vendredi 30 juillet à 10h20, puis termineront les poules par la Team USA, le lundi 2 août à 6h40.

Les filles menées par Endy Miyem et Marine Johannès auront à cœur de répéter l'exploit de Londres en 2012 ou les Bleues avaient été chercher une médaille d'argent.

Les filles sortent d'une deuxième place lors des championnats d'Europe après une défaite en finale contre la Serbie il y a quelques semaines, et ont enchainé sur une préparation plutôt aboutie de 4 matchs, avec 2 victoires et 2 défaites.

- France - Japon, mardi 27 juillet à 3 heures du matin

- France - Nigeria, vendredi 30 juillet, à 10h20

- France - Team USA, lundi 2 août, à 6h40