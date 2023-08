Jeux paralympiques de Paris 2024 : seulement 23% des Français connaissent des athlètes handisport

Le chiffre est en hausse de 10 points par rapport aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021 : 49% des Français comptent regarder des épreuves des Jeux paralympiques de Paris en 2024 (du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2024. Pour les Jeux olympiques (du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août), 59% des sondés se déclarent intéressés.



Le handisport bénéficie d’une très bonne image : il fait évoluer les mentalités pour 90% des sondés, ses athlètes sont admirés pour leur courage et leur volonté (89%), il permet aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la société (88%) et est aussi intéressant à suivre que d’autres épreuves (80%).



Mais son lien avec les Français reste peu solide : seuls 23% d’entre eux connaissent des athlètes handisport et suivent leurs performances. Est-ce par ce qu’il n’est pas assez soutenu par les politiques publiques (pour 69% des Français) et pas suffisamment médiatisé (70%) ? Enfin, dans la continuité de la dégradation du soutien des Français aux JO 2024, seuls 62% des Français font confiance à Paris 2024 pour garantir des Jeux accessibles à tous.



Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 23 et jeudi 24 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.