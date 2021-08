Jeux Paralympiques 2021 : les plus belles images de la cérémonie

La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques s'est achevée aux alentours de 16h en France et a officiellement lancé cette quinzaine dédiée aux handisports. Après l'arrivée des 131 délégations, la Nouvelle-Zélande ayant renoncé à cause des risques dus au Covid-19, et l'Afghanistan ne pouvant plus se rendre à la compétition à cause du contexte politique, la flamme paralympique a été allumée au centre du Stade.

Sur le thème de l'aviation et de l'inclusion, une histoire dansante et colorée s'est déroulée pendant une heure et demie devant les athlètes, dans une enceinte à huis clos à cause, là aussi, d'une situation sanitaire qui s'aggrave au Japon.

Des protestations ont eu lieu avant la cérémonie pour protester contre la tenue de ces Jeux, alors que les autorités continuent de proclamer que les JO n'ont pas aggravé la situation dans l'archipel.

L'Empereur du Japon, Naruhito, a officiellement déclaré ouvert les Jeux Paralympiques, dont les premières épreuves commenceront mercredi 25 août 2021, à 2h du matin en France, avec la compétition d'escrime.