Jeux Paralympiques 2021 : Ibrahim Hamadtou, le pongiste qui jouait avec sa tête

L'Egyptien Ibrahim Hamadtou a marqué le début des Jeux Paralympiques. S'il a perdu son premier match de poule, il a été l'image inspirante de ce premier jour à Tokyo. Amputé des deux bras, le natif de Damiette s'est forgé une technique particulière, en jouant avec les dents.

Jouant dans la catégorie 6 (pour les athlètes se tenant debout, mais avec les handicaps les plus importants, la classe 10 étant pour les handicaps les moins impactants) il a fait sensation dans les différentes compétitions où il passait. Pour ce faire, il utilise son pied pour lancer la balle et servir en utilisant son cou pour donner de la force et de l'effet à sa balle.

Ibrahim Hamadtou a dû être amputé des deux bras à la suite d'un accident de train alors qu'il n'avait que 10 ans. Dans une interview pour CNN, il témoigne : "Dans notre village à l'époque, on ne pouvait jouer qu'au foot ou au tennis de table, et c'est pourquoi j'ai joué aux deux. C'était logique de jouer au foot pour moi vu mon cas, mais j'ai voulu jouer au tennis de table pour le challenge". Plutôt réussi comme défi, avec deux médailles de vice-champion d'Afrique en 2011 et 2013 et désormais présent pour ses deuxièmes Jeux après Rio en 2016.