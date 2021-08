Jeux Olympiques 2021 : la basketteuse Valériane Ayayi Vukosavljević a fait les JO enceinte de 3 mois

Elle avait gardé l'information secrète jusqu'à ce mercredi 11 août. Valériane Ayayi Vukosavljević a révélé via Twitter qu'elle avait disputé les Jeux Olympiques de Tokyo en étant enceinte de trois mois. Les bonnes nouvelles s'enchaînent donc pour la basketteuse française de 27 ans. En plus de la médaille de bronze qu'elle a ramenée de Tokyo, Valériane Ayayi Vukosavljević avait été sacrée vice-championne d'Europe en juin lors de l'Euro mais aussi championne de France avec son club de Basket Landes.

Si ces trois médailles viennent s'ajouter au palmarès de la sportive, sa "plus belle médaille se trouvait depuis tout ce temps gardée bien au chaud", a écrit Valériane Ayayi Vukosavljević sur Twitter.

Une grossesse qu'elle avait décidé de garder secrète afin de vivre les deux compétitions le plus sereinement possible. Elle avait toutefois décidé de mettre le médecin de l'équipe de France et la coach Valérie Garnier dans la confidence juste avant le début de l'Euro. "Je tenais à ce que quelqu'un au sein du staff médical soit au courant, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Ce sont les seules personnes qui l'ont su", a confié la basketteuse à nos confrères de Franceinfo Sport.