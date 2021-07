Du 24 juillet au dimanche 8 août, la Table à Langé vous propose de plonger dans l'enfance d'un des membres de l'équipe de France olympique à travers le regard de l'un de ses parents, images à l'appui. Lundi 26 juillet, Jackson Richardson, la légende du handball français raconte le parcours de son fils Melvyn (24 ans) de sa naissance à aujourd'hui, avec de nombreuses anecdotes.

Celui qui est à son tour international français de handball (33 sélections) est né le 31 janvier 1997 à Marseille. "J'étais en Allemagne, se souvient Jackson. J'ai appris à 6h du matin que ma femme est rentrée à l'hôpital à Marseille. Il fallait absolument que je prenne l'avion pour pouvoir assister à l'arrivée de Melvyn, et du coup, encore une fois, j'ai tenu à ma réputation : j'ai raté le vol".

D'où vient ce prénom ? "Ma femme voulait Kevin. Moi je voulais Marvin, mais ça faisait trop dur dans la prononciation Marvin Richardson. Du coup on a coupé la poire en deux et on l'a appelé Melvyn".

On sait de qui il tient... Jackson Richardson

"Je me rappelle, la première nuit qu'il a passé en Allemagne, on a pris peur avec ma femme, confie encore Jackson Richardson : à 6h du matin, il était encore endormi. On a essayé de le toucher pour voir si il respirait encore. Il a fait minuit à 9h du matin. C'est un bébé dormeur : les chiens ne font pas des chats, on sait de qui il tient..."

Comment a grandi Melvyn, quelle relation entretient tient avec sa petite sœur, comment a-t-il vécu la notoriété de son père, quelles sont aujourd'hui ses qualités et ses défauts ? Jackson Richardson dresse un portrait tendre et lucide de son garçon, avant de lui adresser un message pour les Jeux de Tokyo.

Ilana, Melvyn et Jackson Richardson Crédit : Famille Richardson pour RTL

