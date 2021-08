Jeux Olympiques : Kevin Mayer, le décathlonien qui voulait être dresseur d'orques

Du 24 juillet au dimanche 8 août, la Table à Langé vous propose de plonger dans l'enfance d'un des membres de l'équipe de France olympique à travers le regard de l'un de ses parents, images à l'appui. Mardi 3 août, Carole Mayer raconte le destin de son fils Kevin (29 ans), en quête à Tokyo de son premier sacre olympique, cinq ans après l'argent de Rio.



Le recordman du monde du décathlon (9,126 points en septembre 2018) est né le 10 février 1992 à Argenteuil (Val-d'Oise). "J'étais enceinte jusqu'au cou et la veille il y avait eu la fête de l'école de mon grand, Thomas, raconte la maman. J'en avais marre et j'ai demandé à un copain de me faire dans un rock. J'ai cru que j'allais tomber... Et dans la nuit j'ai eu les contractions à 5h du matin et il est né à 12h".

S'il est un bébé "actif mais avec ses moments de calme", le futur champion se met à marcher à 10 mois. "Enfin il n'a pas marché, il a couru, précise sa mère. Aussitôt qu'il était debout, c'est un enfant qui courrait, sur pointes de pieds en plus. Il n'a jamais posé les pieds à plat. Et alors le lait sur le feu". Pour le canaliser, le sport, ou plutôt les sports : natation, tennis, ski l'hiver, puis au collège gym - "il était doué" - , handball - "super bon dans les buts" - badminton, volley -"il avait une détente, il faisait des smashes de fou".

Découvrez de nombreuses autres anecdotes sur le roi de l'épreuve aux 10 disciplines, par exemple qu'il "ne supportait pas de perdre", ses défauts même si "on en a pour la journée", son pêché mignon culinaire ou encore le métier qu'il voulait faire quand il était petit : dresseur d'orques.

