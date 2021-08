Jeux Olympiques : Koumba Laroque, la lutteuse fan de mode et de chaussures

Du 24 juillet au dimanche 8 août, la Table à Langé vous propose de plonger dans l'enfance d'un des membres de l'équipe de France olympique à travers le regard de l'un de ses parents, images à l'appui. Dimanche 1er août, Dieynébou Laroque raconte le parcours de sa fille Koumba, qui vise l'or à Tokyo en lutte après son titre de vice-championne du monde en moins de 68 kg en 2018.

La jeune femme de 22 ans est née le 22 août 1998 à Arpajon (Essonne). "Normalement elle était prévue trois semaines après, se souvient sa maman (...) Mais elle était trop grosse, elle faisait presque 5 kg. On m'a fait une césarienne". Koumba, "c'est le nom de ma mère, parce que chez nous la première fille c'est sacré, on lui donne toujours le nom de sa mère ou de sa grand-mère".

"À sept ans elle était déjà responsable" au milieu de ses de deux grands frères, un petit frère et une petite sœur, poursuit Dieynébou Laroque. "Elle travaillait très bien" à l'école. Et puis "un jour, je l'ai emmené chercher ses frères à la lutte. Je lui dis 'tu sauras le faire ?' Elle dit 'Oui, je peux' (...) Elle a aimé. Je l'ai mis pour qu'elle s'amuse et c'est elle qui a continué alors que les autres ont arrêté".

La maman confie aussi que sa fille est coquette - "ah le maquillage"- et fan de mode, et plus particulièrement des chaussures. "Elle en a beaucoup, moi ça m'arrange parce qu'on a la même pointure", conclut-elle en rigolant.

Koumba Larroque toute petite fille Crédits : Famille Laroque pour RTL Dans les bras de sa maman Crédits : Famille Laroque pour RTL Dieynébou a donné à sa fille le prénom de sa propre mère Crédits : Famille Laroque pour RTL Attention à la tête Crédits : Famille Laroque pour RTL Koumba Larroque maquillée en lionceau Crédits : Famille Laroque pour RTL On rigole en famille Crédits : Famille Laroque pour RTL Une jeune fille souriante Crédits : Famille Laroque pour RTL Koumba Larroque en 2021 aux championnats d'Europe Crédits : Famille Laroque pour RTL Championne d'Europe dans la catégorie des moins de 68 kg Crédits : Famille Laroque pour RTL 1 / 1