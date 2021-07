Une médaille lors du premier jour de compétition, samedi 23 juillet, puis deux par jour pour porter le total à sept. Et combien en plus mercredi 28 juillet ? Sur le papier, les chances existent, mais elles sont incertaines et peu nombreuses.

Matthieu Androdias et Hugo Boucheron seront les premiers à conquérir un podium olympique, en aviron, avec le deux de couple messieurs à 2h30 heure française. Laura Tarantola et Claire Bové visent de leur côté la finale du deux de couple poids légers dames, Guillaume Turlan et Thibaud Turlan celle du deux sans barreur messieurs.

En cyclisme sur route, c'est l'heure du contre-la-montre individuel pour Juliette Labous chez les dames (départ à 4h48) et Rémi Cavagna chez les messieurs (départ à 9h05). En judo, les deux représentants du jour sont Margaux Pinot en -70 kg dames et Alex Clerget en -90 kg messieurs. Premiers combats peu après 4h du matin.

Toujours pas de Français en finale en natation

En natation, et pour la deuxième nuit de suite, il n'y a aucune Française ni aucun Français en lice dans les finales au programme, au nombre de cinq : 200 m nage libre femmes, 200 m papillon messieurs, 200 m quatre nages femmes, 1.500 m nage libre femmes et relais 4x200 m nage libre messieurs.

Maxime Grousset tentera de franchir les demi-finales du 100 m nage libre, Antoine Viquerat celles du 200 m brasse, Charlotte Bonnnet et Marie Wattel sont engagées dans les séries du 100 m nage libre, Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac dans celles du 200 m dos, Léon Marchand dans celles du 200 m 4 nages, sans oublier celles du relais 4x200 m nage libre dames.

En tir, Mélanie Couzy et Carole Cormenier disputent les qualifications de la fosse olympique à partir de 2h. En tir à l'arc, place au tournoi individuel messieurs avec trois Français en 32es de finale : Thomas Chirault (5h45), Jean-Charles Valladont (6h37) et Pierre Plihon (11h36). En canoë-kayak (slalom), Marjorie Delassus est engagée dans les éliminatoires du C1 (6h10 et 8h20), Boris Neveu dans ceux du K1 (7h35 et 9h45).

Humbert et Chardy aux portes des quarts

En tennis, Ugo Humbert et Jérémy Chardy sont en 8es de finale, respectivement face au Grec Stefanos Tsitsipas et au Britannique Liam Broady (début des matches à 4h) ; Nicolas Mahut et Kristina Mladenovic disputent le 1er tour du double mixte face aux Russes concourant sous bannière neutre Elena Vesnina et Aslan Karatsev.

En badminton, Brice Leverdez en simple messieurs et Xuefei Qi en simple dames ont un match de poule. Les régates se poursuivent aussi en voile et planche à voile pour Jérémie Mion, Kévin Peponnet, Lucas Rual, Emile Amoros, Thomas Goyard, Charline Picon, Quentin Delapierre, Manon Audinet, Camille Lecointre, Aloïse Retornaz, Lili Sebesi et Albane Dubois.

France-USA en basket dames 3x3, France-Japon en foot

Il y a enfin du lourd dans les sports collectifs. À 7h20, l'équipe de France masculine de volley vise une deuxième victoire en trois matches face à l'Argentine. À 10h, les filles du basket 3x3 défient les Américaines en demi-finale (matches pour les médailles à 13h45 et 14h55).



Le début d'après-midi s'annonce aussi palpitant avec en football un France-Japon décisif pour la qualification en quart (13h30), mais aussi les Bleus du basket face à la République tchèque à 14h, trois jours après leur succès sur les Américains, et les Bleus du hand face à l'Allemagne à 14h30.