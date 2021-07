Jeux Olympiques 2021 : "Soyez à la hauteur", lance Maracineanu aux champions français

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur les grands temps forts du jour et se projeter vers les épreuves du lendemain.

Première invitée de cette émission, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu. Au delà de ces JO de Tokyo, la délégation française doit avoir en ligne de mire l'édition suivante à Paris en 2024, où l'objectif sera de terminer dans les cinq premières nations en nombre de médailles, souligne la médaillée d'argent aux Jeux de Sydney en 200 sur 200 m dos.

"Pour passer de la 7e à la 5e place, il faut ramener plus de médailles d'or, explique-t-elle. On va regarder comment nos champions, nos favoris, vont se comporter là. Il reste trois ans avant Paris, donc avec un peu de chance et de bons résultats ici, ils vont rester en activité (...) Soyez à la hauteur de qui vous êtes et de ce que vous méritez de remporter à Tokyo".