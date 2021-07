Jeux Olympiques 2021 : qu'est ce que le softball, qui revient au programme

Introduit en compétition au programme des Jeux Olympiques d'été en 1996 (Atlanta), reconduit en 2000 (Sydney) et 2004 (Athènes) mais supprimé ensuite, le softball revient à l'occasion des JO de Tokyo. La raison : les Japonais en sont fans. La question principale : les Américaines, titrées à trois reprises, resteront-elles intouchables ?

Le softball, parfois appelé "balle molle" en Amérique du Nord francophone, est un dérivé du baseball, sport codifié au milieu du XIXe siècle aux États-Unis, avec les premiers joueurs professionnels dès 1869. Le softball est né de l'imagination d'un habitant de Chicago, un certain George Hancock, en 1887.

Longtemps sport masculin et féminin, le softball est progressivement devenu une spécialité féminine dans les compétitions internationales, au point que le programme olympique a intégré le baseball (de 1992 à 2008 et cette année) pour les hommes et le softball pour les femmes.

Lancement de la balle par dessous l'épaule

Deux équipes de neuf joueuses tentent de marquer le plus de points ("runs") en frappant une balle avec une batte le plus loin possible, puis en courant autour d'une série de bases disposées en carré (18 m de côté au softball, 28 m au baseball) pour revenir au départ et ainsi marquer un point. Les équipes alternent entre l'attaque ("batting") et la défense ("fielding") et inversent les rôles lorsque l'équipe en défense a éliminé trois joueurs adverses.

La partie se joue en sept manches au softball, neuf au baseball. Le softball se différencie aussi du baseball par le matériel (balle plus grosse, batte plus courte) et les règlements concernant le lancement de la balle, qui doit s'effectuer par dessous l'épaule alors qu'au baseball la balle est envoyée par dessus l'épaule.

L'équipe défensive (fielding) est composée d'une lanceuse, d'une receveur, de sept joueurs disposés autour du carré et chargés d'attraper la balle. L'équipe avec le plus grand nombre de points à la fin des manches gagne le match. À l'issue d'une poule unique où chaque équipe affronte les cinq autres, les deux premières s'affrontent en finale et les 3e et 4e se disputent la médaille de bronze.