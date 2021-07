Jeux Olympiques 2021 : le programme complet de lundi 26 juillet en heures françaises

22 finales sont au programme des Jeux Olympiques de Tokyo au troisième jour de compétitions attribuant des médailles. La première, le triathlon messieurs, débutera même dès le dimanche 25 juillet (23h30) en raison de sa longueur. Celles de natation débuteront en pleine nuit en heure française : 100 m papillon dames (3h30), 100 m brasse messieurs (4h12), 400 m nage libre dames (4h20) et relais 4x100 m nage libre messieurs (05h05).

Il y aura ensuite avant 12h le street dames en skateboard (5h25), le skeet dames en tir (7h50), le cross-country messieurs en VTT (8h00), le haut vol synchronisé messieurs en plongeon (8h00), le C1 messieurs en canoë-kayak slalom (8h45), le skeet messieurs en tir (8h50), l'épreuve par équipes messieurs en tir à l'arc (09h40) et en judo les finales des -57 kg dames (11h25) et -73 kg messieurs (11h50).

Reste encore à ce riche menu le concours par équipes messieurs en gymnastique artistique (12h00), les -55 kg dames en haltérophilie (12h50), le sabre individuel dames (13h45) et le fleuret individuel messieurs (14h10) en escrime, le double mixte en tennis de table (14h00) et du taekwondo avec les - 67 kg dames (14h30) et les - 80 kg messieurs (14h45). Voici le programme exhaustif.

JO Tokyo 2021 : le programme de lundi 26 juillet

Badminton :

03h00 : Double messieurs Poule C

03h00 : Simple dames Poule E

03h40 : Simple messieurs Poule E

03h40 : Double mixte Poule A

06h20 : Double dames Poule D

Basket-ball (1er tour) :

03h00 - Groupe A : Corée du Sud - Espagne dames

06h40 - Groupe C : Argentine - Slovénie messieurs

10h20 - Groupe A : Serbie - Canada dames

14h00 - Groupe C : Japon - Espagne messieurs

Basket-ball 3x3 (1er tour dames) :

03h15 : Japon - Chine

03h40 : Mongolie - Roumanie

04h35 : Belgique - Chine

05h00 : Serbie - Japon

07h00 : Roumanie - Russie

07h25 : Italie - Japon

08h00 : Japon - Russie

08h25 : Lettonie - Serbie

10h30 : France - Mongolie

10h55 : Italie - Etats-Unis

11h40 : Pays-Bas - Belgique

12h05 : Pologne - Chine

14h00 : Etats-Unis - Chine

14h25 : France - Russie

15h00 : Russie - Lettonie

15h25 : Pays-Bas - Pologne

Beach-volley (1er tour) :

02h00 - Groupe D : Etats-Unis - Lettonie dames

03h00 - Groupe B : Commité Olympique Russe - Mexique messieurs

04h00 - Groupe D : Brésil - Kenya dames

05h00 - Groupe A : Canada - Allemagne dames

08h00 - Groupe A : Commité Olympique Russe - Australie messieurs

09h00 - Groupe F : Suisse - République tchèque dames

10h00 - Groupe B : République tchèque - Lettonie messieurs

13h00 - Groupe F : Japon - Allemagne dames

14h00 - Groupe A : Suisse - Pays-Bas dames

15h00 - Groupe A : Norvège - Espagne messieurs

Boxe :

04h00 : Mouches (52 kg) messieurs 16es de finale

05h36 : Moyens (75 kg) messieurs 16es de finale

06h39 : Coqs (57kg) dames 8es de finale

Canoë-kayak (slalom) :

07h00 : C1 messieurs demi-finales

08h45 : C1 messieurs Finale 1

Escrime :

02h00 : Sabre individuel dames 32es de finale

02h25 : Fleuret individuel messieurs 32es de finale

Gymnastique artistique :

12h00 : Concours par équipes messieurs Finale

Haltérophilie :

12h50 : -55 kg dames Finale

Handball (1er tour messieurs) :

02h00 - Groupe A : Brésil - France

04h00 - Groupe A : Argentine - Allemagne

07h15 - Groupe B : Egypte - Danemark

09h15 - Groupe A : Espagne - Norvège

12h30 - Groupe B : Bahreïn - Portugal

14h30 - Groupe B : Japon-Suède

Hockey sur gazon (1er tour) :

02h30 - Groupe B : Allemagne-Belgique messieurs

03h00 - Groupe A : Pays-Bas-Irlande dames

04h45 - Groupe B : Grande-Bretagne-Canada messieurs

05h15 - Groupe B : Australie-Chine dames

11h30 - Groupe A : Afrique du Sud-Grande-Bretagne dames

12h00 - Groupe B : Argentine-Espagne dames

13h45 - Groupe B : Japon-Nouvelle-Zélande dames

14h15 - Groupe A : Allemagne-Inde dames

Judo :

04h00 : -73 kg messieurs 32es de finale

04h00 : -57 kg dames 16e des finale

Natation :

03h30 : 100 m papillon dames Finale

03h37 : 200 m nage libre messieurs demi-finale 1

03h43 : 200 m nage libre messieurs demi-finale 2

03h50 : 100 m brasse dames demi-finale 1

03h56 : 100 m brasse dames demi-finale 2

04h12 : 100 m brasse messieurs Finale

04h20 : 400 m nage libre dames Finale

04h31 : 100 m dos messieurs demi-finale 1

04h37 : 100 m dos messieurs demi-finale 2

04h53 : 100 m dos dames demi-finale 1

04h59 : 100 m dos dames demi-finale 2

05h05 : Relais 4x100 m nage libre messieurs Finale

12h02 : 200 m nage libre dames séries

12h16 : 200 m papillon messieurs séries

12h34 : 200 m 4 nages dames séries

12h49 : 1500 m nage libre dames séries

Plongeon :

08h00 : Haut vol synchronisé messieurs Finale

Rugby à 7 (1er tour messieurs) :

02h00 - Groupe B: Fidji-Japon

02h30 - Groupe B: Grande-Bretagne - Canada

03h00 - Groupe A: Nouvelle-Zélande - Corée du Sud

03h30 - Groupe A: Australie - Argentine

04h00 - Groupe C: Afrique du Sud - Irlande

04h30 - Groupe C: Etats-Unis - Kenya

09h30 - Groupe B: Grande-Bretagne - Japon

10h00 - Groupe B: Fidji - Canada

10h30 - Groupe A: Nouvelle-Zélande - Argentine

11h00 - Groupe A: Australie - Corée du Sud

11h30 - Groupe C: Etats-Unis - Irlande

12h00 -Groupe C: Afrique du Sud - Kenya

Skateboard :

01h30 : Street dames Tour préliminaire

Softball (1er tour) :

03h00 : Japon - Etats-Unis

07h30 : Canada - Italie

14h00 : Mexique - Australie

Surf :

00h00 : Shortboard dames 8es de finale

04h48 : Shortboard messieurs 8es de finale

Taekwondo :

03h00 : - 67 kg dames 8e de finale

03h15 : - 80 kg messieurs 8e de finale

Tennis de table :

03h00 : Simple messieurs 2e tour

05h00 : Simple dames 2e tour

13h00 : Double mixte Finale N°2

14h00 : Double mixte Finale N°1

Tir :

02h00 : Skeet dames Tour préliminaire

03h00 : Skeet messieurs Tour préliminaire

Tir à l'arc :

02h30 : Par équipes messieurs 8es de finale

Triathlon :

23h30 dimanche 24 juillet : Individuel messieurs Finale

Voile :

05h05 : Laser messieurs Régate

05h05 : RS:X (planche à voile) dames Régate

07h35 : Laser Radial dames Régate

08h05 : RS:X (planche à voile) messieurs Régate



Volley-ball (1er tour messieurs) :

02h00 - Groupe A : Iran - Venezuela

04h05 - Groupe B : Etats-Unis - Russie

07h20 - Groupe A : Pologne -Italie

09h25 - Groupe B : France - Tunisie

12h40 - Groupe A : Japon - Canada

14h45 : 1er tour/Groupe B: Brésil - Argentine

VTT :

08h00 : VTT messieurs Finale

Water-polo (1er tour dames) :

07h00 - Groupe B : États-Unis - Chine

08h30 - Groupe B : Russie - Hongrie

11h20 - Groupe A : Australie - Pays-Bas

12h50 - Groupe A : Espagne - Canada