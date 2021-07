Jeux Olympiques 2021 : "On est amies" avec mon adversaire, confie Clarisse Agbegnenou sur RTL

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur tous les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter sur les épreuves du lendemain.

Première invitée de l'émission du mardi 27 juillet, la championne du jour, la judoka Clarisse Agbegnenou, qui est parvenue à atteindre son Graal : décrocher le titre olympique chez les -63 kg. "Ce titre, c'est le plus beau de ma carrière, c'est surtout celui qui était manquant. Chaque fois je dis que c'est la compétition de l'univers, je suis tellement fier de l'avoir aujourd'hui".

À la fin de sa finale, la Française de 28 ans a sauté dans les bras de son adversaire, une scène qui a surpris. "Je l'ai enlacé parce qu'on est quand même amies", explique Clarisse Agbegnenou. "C'est une personne que j'apprécie énormément (...) Dans notre sport, on a des valeurs. Elle a des valeurs. On s'entend très bien, donc pour moi c'était le moment, le moyen de la remercier (...) Après la compétition, après ce combat, on sait qu'on est amies, et je lui ai dit qu'après les Jeux j'allais venir la voir en Slovénie".

Pour commenter le sacre la "Teddy Riner au féminin", une ancienne médaillé d'argent olympique en judo, (en démonstration) Brigitte Deydier, et la nageuse Anouchka Martin, tout juste de retour de Tokyo après avoir disputé les séries du relais 4x100 m. Avec le 10e chrono, les Bleues n'ont pas été plus loin. Autre grande actualité du jour, le retrait de la gymnaste star, l'Américaine Simon Biles.