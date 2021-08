Jeux Olympiques 2021 : Kevin Mayer a-t-il encore une chance de médaille ?

Mercredi 4 août, il n'a rien lâché au décathlon. Blessé au dos, Kevin Mayer doit disputer les dernières épreuves de sa discipline aux Jeux Olympiques de Tokyo avec encore un espoir d'accéder au podium.

C'est les montagnes russes pour le Français de 29 ans. Après la première journée il était donc 4e hier, il l'est toujours avec sept épreuves. Ce jeudi matin, il n'a pas réussi un bon 110m haies, loin de son chrono personnel sur la distance. Kevin Mayer a quand même réussi à grappiller quelques points au lancé du disque, même si là encore il n'a pas été très performant. À 4m30 tout de même de son propre record.

Pour se rapprocher du podium et notamment du Canadien Pierce Lepage, il doit se refaire une santé, notamment à la perche. Lepage s'est arrêté à 5m, le Français vient à l'instant de passer à 5m20. Il est désormais sur les talons du Canadien puisqu'il n'est plus qu'à 46 points. Il lui faut aller encore plus haut s'il veut le devancer et revenir à la troisième place. Mayer à un record à la perche de 5m45, c'est donc dans ses cordes.