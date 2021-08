JO 2021 : Lavillenie, Tavernier, hand, basket, volley... Tous les Français en lice mardi 3 août

Après un samedi 31 juillet record sur ces Jeux Olympiques 2021 de Tokyo avec six médailles décrochées dont une en or, la délégation française en a ajouté deux de plus dimanche 1er comme lundi 2 août, avec là encore un titre de champion olympique à chaque fois, pour les fleurettistes Erwann Le Pechoux, Enzo Lefort, Julien Mertine et Maxime Paut puis pour le tireur Jean Quiquampoix.

Le total s'élève désormais à 23 récompenses (six en or, dix en argent, sept en bronze). Va-t-il gonfler mardi 3 août ? Sur le papier, la France abat l'une de ses meilleures cartes avec Renaud Lavillenie en finale de la perche messieurs à partir de 12h20. Mais à 34 ans, le champion olympique 2012, 2e en 2016, est arrivé au Japon avec une entorse de la cheville gauche. Il a réussi à obtenir son billet pour la finale avec un saut à 5,75 m après être passé tout près de l'élimination.

Toujours en athlétisme, Alexandra Tavernier est attendue dans la finale du marteau dames à partir de 13h35.

Espoirs en canoë, voile, plongeon, cyclisme sur piste

C'est peut-être du côté du canoë-kayak sprint qu'il faudra regarder pour voir la ou les premières breloques tomber. Etienne Hubert est en demi-finale du K1 1000 m messieurs à 3h heure française ; la finale est programmée à 5h20 ; en K2 500 m dames, le duo Manon Hostens-Sarah Guyot doit aussi franchir les demies à 3h23 avant de songer à la finale de 5h46.

Il y a aussi des régates pour les médailles en voile, si le temps le permet, pour Lili Sebesi et Albane Dubois en 49er FX dames (5h33), Lucas Rual et Émile Amoros en 49er messieurs (6h33) et la paire Quentin Delapierre-Manon Audinet en Nacra 17 mixte (8h33). En plongeon, Alexis Jandard dispute à 3h les demi-finales du tremplin de 3 m messieurs. Finale à 8h.

En cyclisme sur piste, place à la vitesse par équipes messieurs pour Florian Grengbo, Rayan Helal et Sébastien Vigier. Qualifications à 8h58, éventuelle demi-finale à partir de 9h50, finale à 10h44.

Quarts de finale pour le hand, le basket et le volley

Eux ne peuvent pas encore décrocher de médaille mais rêvent de s'en rapprocher : les handballeurs, les basketteurs et les volleyeurs disputent leur quart de finale respectif. Premiers en lice, les partenaires de Nikola Karabatif face à Bahreïn à 2h30. Ceux d'Evan Fournier se frottent à l'Italie à 10h20. Mission a priori plus compliquée pour Earvin Ngapeth et la bande Laurent Tillie face à la Pologne à 14h30.

Franchir les qualifications

Ils sont nombreux, enfin, à espérer franchir séries ou qualifications : les frères Bassa Mawem et Mickaël Mawem en escalade (combiné, épreuve de vitesse à 3h, bloc à 4h, difficulté à 7h10) ; l'équipe dames de poursuite en cyclisme sur piste (Marie le Net, Victoire Berteau, Marion Borras, Valentine Fortin) face aux Canadiennes à 8h37 ; Charlotte Tremble et Laura Tremble en duo à la natation synchronisée (12h30).



En athlétisme, Benjamin Compaoré dispute les qualifications du triple saut à partir de 2h ; Wilhmem Belocian, Aurel Manga et Pascal Martinot-Lagarde sont alignés sur 110 m haies à partir de 2h10, Azeddine Habz, Alexis Miellet et Baptiste Mischler sur 1500 m à partir de 2h05, Jimmy Gressier et Hugo Hay sur 5000 m à partir de 13h00.



Enfin en équitation, places aux qualifications du saut d'obstacles individuel (12h) pour Mathieu Billot (sur Quel Filou 13), Simon Delestre (Berlux Z), Nicolas Delmotte (Urvoso du Roch) et Pénélope Leprevost (Vancouver de Lanlore).