Jeux Olympiques 2021 : du bronze en équitation, 23e médaille pour la France

9e à l'issue du dressage mais 3e après le cross, L'équipe de France de concours complet, sacrée championne olympique en 2016 aux Jeux de Rio, a décroché une médaille de bronze qui a fait son bonheur, lundi 2 août à Tokyo. Les Bleus terminent derrière la Grande-Bretagne et l'Australie à l'issue de l'épreuve du saut d'obstacles.

Quelques heures après l'or décroché par Jean Quiquampoix au tir au pistolet à 25 m, Karim Laghouag (sur le cheval Triton Fontaine), Christopher Six (Totem de Brecey) et Nicolas Touzaint (Absolut Gold*HDC) apportent à la délégation bleu-blanc-rouge sa 23e médaille à Tokyo (six en or, dix en argent, sept en bronze).

Touzaint a d'abord réussi un sans-faute avec une simple pénalité légère pour un dépassement de temps. Laghouag a pour sa part commis une faute (quatre points de pénalités), alors que Six a réussi un parcours parfait, sans faute ni pénalité. Ils sont tous trois qualifiés pour la finale de l'épreuve individuelle qui réunit les 25 meilleurs cavaliers des trois journées de compétition.

Belle récompense

De l'équipe sacrée à Rio, il ne reste que Laghouag. Le bronze est tout de même une belle récompense pour cette équipe qui a subi une cascade de forfaits et a dû être largement remaniée.

Les Français ont ainsi perdu coup sur coup juste avant les JO leur leader Astier Nicolas, double médaillé olympique en 2016 (or par équipes et argent en individuel), et Thibaut Vallette, lui aussi titré à Rio, à la suite de blessure ou de maladie de leurs chevaux. Après son arrivée à Tokyo, Thomas Carlile a à son tour été contraint de renoncer à s'aligner.