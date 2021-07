JO 2021 : coup de cœur pour Simone Biles, coup de gueule contre les Bleus du foot

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol (Christian Ollivier mercredi 27 juillet) pour revenir sur tous les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter sur les épreuves du lendemain.

Invités de l'émission du mercredi 27 juillet, Jérôme Prabonnaud et Charlotte Hym. Le premier entraîne le duo Matthieu Androdias-Hugo Boucheron, qui s'est paré d'or en aviron dans la catégorie deux de couple. La seconde revient tout juste de Tokyo, où elle a représenté la France en skateboard street (17e).

Place ensuite au coup de cœur et au coup de gueule du jour. Marie Portolano salue la gymnaste américaine Simone Biles. "Elle ne s'est pas cachée et s'est présentée devant les journalistes en étant tout à fait claire, sans langue de bois : elle arrête car elle n'en peut plus". Christian Ollivier, lui, adresse un tacle sévère à l'équipe de France masculine de foot, éliminée dès le 1er tour.