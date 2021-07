Quintuple championne du monde et d'Europe en individuel, Clarisse Agbegnenou part mardi 27 juillet à Tokyo en quête du dernier grand titre qui manque à son immense palmarès, LE titre, celui de championne olympique des -63 kg. Il y a cinq ans à Rio, celle qui est aujourd'hui âgée de 28 ans s'était inclinée en finale face à la Slovène Tina Trstenjak. Son premier combat (8e de finale) est programmé à 5h37 heure française ; la finale aura lieu aux alentours de 11h.

Au lendemain de la décevante 13e place au triathlon messieurs, l'épreuve dames peut sourire à la France avec Cassandre Beaugrand et Léonie Periault. Rendez-vous dès 23h30 lundi 26 juillet. Si aucun Français ni aucune Française ne sont qualifiés pour l'une des quatre finales du jour en natation, Pauline Ferrand-Prévot, triple championne du monde, et Loana Lecomte ont une carte à jouer en VTT (départ de la course à 8h).

La lumière peut aussi venir du canoë-kayak (slalom) avec Marie-Zelia Lafont engagée en demi-finale du K1 (7h33, éventuelle finale à 9h15). Pour Dora Meiriama Tchakounte en haltérophilie (-59 kg dames, 8h50) et Althea Laurin en taekwondo (+67 kg dames, 8e de finale à 5h30), il faudra un immense exploit.

Le surfeur Michel Bourez en quart

Eux ne visent pas encore de médaille et tentent d'avance dans leur tableau : Michel Bourez en quart de finale du tournoi de surf à 0h36 contre le Brésilien Gabriel Medina (éventuelle demie entre 4h48 et 5h24), Maiva Hamadouche en boxe (60 kg) avec un 16e de finale à 12h24, Jean Bernaz et Marie Bolou en voile (Laser, 5h05 et 5h15).

Du côté des sports de raquette, Brice Leverdez (badminton) est en lice à partir de 6h20, les pongistes Simon Gauzy et Jia Nan Yuan à partir de 7h30, Emmanuel Lebesson pas avant 4h (3e tour). En tennis (à partir de 4h), Jérémy Chardy joue en simple face au Russe Aslan Karatsev puis en double avec Gaël Monfils face à la paire allemande Jan-Lennard Struff-Alexander Zverev. Ugo Humbert se frotte au Serbe Miomir Kecmanovic, la paire Alizé Cornet-Fionna Ferro aux Américaines Bethanie Mattek-Sands et Jessica Pegula.

Reste les sports collectifs avec les femmes à l'honneur : France - Espagne en handball (14h30), Japon - France en basket (3h) et France - Roumanie (10h) avant éventuel quart de finale en basket 3x3.