Coupe du Monde de rugby à XIII : quelles sont les différences avec le rugby à XV ?

Jean Castex doit détailler ce mardi 11 janvier l'organisation de la Coupe du monde de rugby à XIII pour 2025. C'est "un projet totalement inédit puisque regroupant simultanément les épreuves hommes, femmes, fauteuil et jeunes", explique la Fédération française de rugby à XIII dans un communiqué. 16 nations s'affronteront, avec des règles légèrement différentes de celles qu'on connait pour le rugby à XV.

Si le e rugby à 7 a fait son apparition aux yeux du grand public, aux Jeux Olympiques notamment, le rugby à XIII lui, est moins populaire, même si "88% des Français", se sont dit favorables à cette Coupe du monde en France, selon un sondage IFOP révélé par la FFR.



Comme pour le rugby à XV, les rencontres se disputent en deux mi-temps de 40 minutes chacune. Le décompte des points et en revanche différent : 4 points pour un essai, 2 points pour une transformation, 2 points pour une pénalité, un point pour un drop. La mêlée est composée non pas de 8, mais de 6 joueurs de chaque équipe, en formation 3-2-1. Elle n'est pas non plus réellement jouée. Les joueurs ne poussent pas. Elle sert de rampe de lancement.

5 "tenus" par équipe

Autre subtilité parmi tant d'autres, un joueur plaqué peut conserver le ballon en effectuant ce qu'on appelle un tenu, alors qu'au rugby à XV, un joueur plaqué doit automatiquement lâché le ballon. À XIII, on doit donc jouer un tenu, c'est-à-dire poser le ballon au sol et le glisser, sous le talon, à un coéquipier positionné derrière le porteur du ballon. L'équipe attaquante possède 5 tenus, ensuite, elle doit rendre la ballon si un joueur est plaqué. Enfin, le terrain est légèrement moins large au rugby à XIII, 60 mètres (contre environ 70 au rugby à XV) mais a la même longueur, 100 mètres.