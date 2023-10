INVITÉ RTL - "On est complètement coupé du monde", explique Jean d'Arthuys à bord du voilier "Triana"

"On vient de vivre 10 jours assez difficiles avec beaucoup de vent contre nous qui n'en finit pas jusqu'à Capetown, raconte Jean d'Arthuys après un peu plus d'un mois à bord de "Triana". "Ça a beaucoup sollicité le bateau et l'équipage. On essaye toujours de faire marcher le bateau du mieux possible, mais, on se rend compte aussi qu'on est complètement coupé du monde, on a aucune information".

L'ancien dirigeant du groupe M6, 56 ans, n'était ainsi pas au courant des attaques commises par le Hamas sur Israël avant que Nathalie Renoux ne l'en informe. "On est dans une espèce de désintoxication des habitudes de la société, ça me frappe depuis deux-trois jours, détaille-t-il. C'est aussi une expérience de vie incroyable. Il y a beaucoup de silence à bord, avec des conversations rares mais en général assez qualitatives".

Chaque semaine, les carnets de bord de "Triana" seront diffusés dans les journaux télévisés M6 et sur RTL, le samedi dans le Journal Inattendu de Nathalie Renoux (12h30-13h30), pour faire vivre les moments forts de l’équipage aux téléspectateurs et auditeurs durant les 8 mois de course. "Nous avons eu l'autorisation de la course d'avoir cette liaison pour vous raconter et essayer de vous faire vivre cette aventure", conclue Jean d'Arthuys.