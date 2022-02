INVITÉ RTL - JO 2022 : "J'étais surpris de voir un tel écart", confie Clément Noël

Il a égayé le petit-déjeuner de millions de Français, mercredi 16 février aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. 6e de la première manche du slalom de ski alpin, Clément Noël a livré une seconde manche hallucinante pour se parer d'or à 24 ans. Le ski alpin français n'avait plus vu de champion olympique depuis Antoine Dénériaz en descente en 2006.

"Je suis vraiment content d'avoir pu montrer mon meilleur ski au moment où ça comptait le plus", s'est réjoui le natif de Remiremont (Vosges) sur RTL quelques heures après son sacre. "Ça a été fort en émotions, beaucoup de soulagement, mais j'étais quand même un peu surpris à l'arrivée de voir un tel écart (61 centièmes d'avance sur l'Autrichien Johannes Strolz, ndlr). Je sentais des bonnes sensations, mais après on ne sait jamais vraiment où on se situe".

"À chaud, j'étais vraiment ému, confie-t-il encore. Je pensais à plein de trucs (...) ma famille, mes proches, mes amis qui regardent la télé et qui se sont levés tôt, qui me soutiennent. Ça se mélange, c'est assez intense, décuplé par rapport aux courses qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, j'ai atterri, j'ai du recul et ça va mieux".