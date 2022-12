TOP 14 : faut-il modifier le système des transferts ?

Oui, on va vous parler ici de la saison 2023/2024 du championnat de Top 14 alors que nous sommes encore en 2022. Il faut dire que les clubs de Top 14 travaillent dorénavant très tôt sur les effectifs, avec des recrutements très tôt dans la saison. Il y a déjà eu une trentaine de transferts officialisés et certains grands noms sont concernés.

En effet, le troisième-ligne de Clermont Arthur Iturria, 15 sélections en équipe de France, rejoindra Bayonne et sa région d'origine pour les 4 prochaines saisons. Le championnat français aura un peu plus un accent anglais en 2023 avec Joe Marchant, 13 sélections, qui débarque à Paris mais surtout le duo d'Exeter Luke Cowan-Dickie (28 sélections) et Sam Simmonds (14 sélections) qui poseront leurs valises à Montpellier.

L'autre club très actif sur le marché des transferts, c'est le Racing 92. Le club francilien a engagé des discussions avec le capitaine sud-africain Siya Kolisi, champion du monde en titre, mais ils ont déjà validé l'arrivée de Josua Tuisova, le puissant ailier fidjien et aussi Tristan Tedder le demi d'ouverture qui flambe avec Perpignan.

Mais le mercato se déroule également sur les bancs de touches, après le licenciement de Christophe Urios de l'Union Bordeaux Bègles, c'est bien Yannick Bru l'ancien entraîneur de l'équipe de France et manager de Bayonne qui arrivera en Gironde au début de la saison 2023.

