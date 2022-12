Top 14 : gros changement à l'Union Bordeaux Bègles avec le départ de Christophe Urios

Christophe Urios n'est plus l'entraîneur de l'Union Bordeaux Bègles, le président Laurent Marti a décidé de trancher. Quelque chose s'était cassé avec son groupe en fin de saison dernière avec notamment ces leaders Cameron Woki et Matthieu Jalibert lors de la dernière journée de championnat face à Perpignan et juste avant les phases finales. "Cameron Woki je ne le vois pas, Matthieu Jalibert je ne le vois pas. C'est le moment que les leaders sortent du bois, c'est important que les mecs passent devant. C'est le bon moment".

Quelques jours plus tard, l'UBB s'incline en demi-finale face à Montpellier. Cameron Woki quittera le club pour rejoindre le Racing 92. Mais malgré les vacances, la rancœur du groupe est toujours présente en ce début de saison. Surtout avec 5 défaites en 10 journée et un jeu poussif.

Laurent Marti lui reprochait également qu'il n'était plus aussi concerné qu'au début en étant consultant sur une autre radio, mais aussi très impliqué dans le vin et les différentes cuvées de son exploitation située dans le Minervois.

L'Union Bordeaux Bègles terminera la saison avec Frédéric Charrier et Julien Laïrle et c'est Yannick Bru, l'ancien manager de Bayonne et entraîneur des avants de l'équipe de France qui prendra les commandes de ce nouveau projet sportif. En attendant, il y a une saison à bien finir.

