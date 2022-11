Rugby : l'hémisphère Nord est-il désormais au niveau de l'Hémisphère Sud ?

Le 28 octobre 2023, il y aura un nouveau champion du monde, et si c'était une nouvelle fois un pays de l'Hémisphère Nord après l'Angleterre en 2003 ? Sur 9 éditions, l'hémisphère du Sud se partage 8 trophées Webb Ellis : 3 pour la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud et 2 pour l'Australie.

Mais le vent est en train de tourner et les tests d'automne accentuent cette sensation. En effet, les deux premières nations mondiales sont actuellement l'Irlande et la France. Mais surtout la France reste sur un grand chelem, 13 victoires de suite et une année 2022 invaincue.

Après, la Nouvelle-Zélande est toujours aussi impressionnante avec des succès convaincants et malgré un match nul contre l'Angleterre pour finir. Les All Blacks s'avanceront en favoris comme à chaque fois. En revanche les champions du monde en titre, les Sud-Africains, ont connu une tournée contrariée avec deux défaites face aux Irlandais et aux Français mais une victoire face à des valeureux Italiens. Les transalpins qui ont battu pour la première fois de leurs histoire l'Australie. Les Wallabies australiens quant à eux ont coulé avec trois défaites dans les dernières minutes à chaque fois.

Mais même au sein de l'hémisphère Nord l'écart se réduit avec la surprenante victoire de la Géorgie face au Pays de Galles. L'Ecosse et l'Italie ont de leur côté enchainé les performances solides. Le tournoi des 6 nations 2023 s'annonce palpitant. Il débutera pour l'équipe de France le 5 février à Rome face à l'Italie.

