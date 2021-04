IndyCar : Simon Pagenaud veut retrouver sa couronne

publié le 16/04/2021 à 13:00

Après six mois de pause hivernale, c’est au Barber Motorsports Park de Birmingham, dans l’Alabama, qu’a lieu dimanche 18 avril le premier Grand Prix de la saison IndyCar 2021. Sacré champion en 2016, le Poitevin Simon Pagenaud, qui fête ses 10 ans dans la discipline cette année, a pour ambition de prendre d’emblée la tête du championnat.

"Démarrer la saison à Barber me rappelle de bons souvenirs puisque c’est le circuit où j’ai disputé ma première course en IndyCar il y a 10 ans, se remémore-t-il. C’est une piste qui m’a beaucoup réussi en général. Mais la saison sera longue et il faudra être régulièrement dans le top 5 pour être en mesure de se battre pour le championnat".

Auteur de bons tests hivernaux, avec un développement de sa Chevrolet très axé sur les 500 miles d’Indianapolis et également les circuits routiers dans l’objectif d’aller chercher les derniers dixièmes de seconde, Simon Pagenaud ne sera pas le seul Français inscrit cette année dans ce championnat nord-américain.

Romain Grosjean ne va pas tarder à être très performant Simon Pagenaud





"Avec Sébastien Bourdais, nous faisons office de tauliers. Mais c’est avec plaisir que nous accueillons Romain Grosjean parmi nous. Grâce à lui et sa notoriété d’ancien pilote de F1, on va attirer beaucoup plus de monde sur ce championnat fabuleux où tout le monde a la même voiture, ce qui fait des courses très disputées. Et vu son expérience, il ne va pas tarder à être très performant".

Mais au moment d’entamer sa 10e saison outre-Atlantique, c’est surtout sur les 500 Miles d’Indianapolis que les yeux de Simon Pagenaud sont fixés. La célèbre course est programmée le 30 mai prochain. "J’ai eu une préparation physique intense, mais aussi psychologique pour être prêt car c’est mon objectif numéro un et c’est aussi l’objectif numéro un du Team Penske avec qui j’ai gagné l’édition 2019".

À bientôt 37 ans (il les fêtera le 18 mai), Simon Pagenaud effectuera les 17 courses de la saison d’IndyCar Series, qui se terminera le 26 septembre sur le circuit de Long Beach et qui débute donc samedi 18 avril sur le circuit de Barber à Birmingham par les essais et les qualifications. Le départ sur ce circuit long de 3,8 km est prévu dimanche à 21h30 heure française.

La Chevrolet n°22 de Simon-Pagenaud à St Petersburg en 2020 Crédit : Team Penske