Handball : les Bleues en finale du mondial après leur victoire contre le Danemark

Les handballeuses françaises, championnes olympiques à Tokyo l'été dernier, se sont qualifiées pour la finale du Mondial-2021 à Granollers (Espagne) en s'imposant de justesse face au Danemark 23 à 22 vendredi.

Les coéquipières de Coralie Lassource affronteront dimanche 19 décembre en fin d'après-midi la Norvège, championne d'Europe l'an passé, ou les Espagnoles, vice-championnes du monde en 2019, qui se disputent dans la soirée (20h30) le second ticket pour la finale.

Dans une rencontre très compliquée face à une défense scandinave très bien en place, les Bleues ont fait toute la première période derrière au score, pénalisées par des pertes de balle (dix sur les trente premières minutes) et une attaque en échec sur Althéa Reinhardt, la gardienne danoise.

Avec seulement deux buts d'écart au vestiaire, les Françaises s'en sont sorties avec un moindre mal, grâce aux arrêts de Laura Glauser, notamment un penalty à la 30e minute qui aurait pu faire mal au moral des Françaises.

C'est finalement la Brestoise Alicia Toublanc, sur son aile droite, qui a donné l'avantage à l'entame des cinq dernières minutes (22-21), pour ne plus laisser les Danoises repasser devant. La France reste ainsi invaincue en demi-finale de Mondial, et vivra une sixième finale après 1999 (argent), 2003 (or), 2009 (argent), 2011 (argent), et 2017 (or)