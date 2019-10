publié le 13/10/2019 à 10:44

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté ce dimanche 13 octobre le Grand Prix de F1 du Japon devant l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Sous le soleil du circuit de Suzuka, Valtteri Bottas pourtant parti en 3e position derrière les deux Ferrari, a quasiment fait toute la course en tête pour s’imposer avec une large avance au passage du drapeau à damier.

À l’issue de cette 17e manche sur 21 cette saison et grâce à cette victoire de Bottas et cette 3ème place d’Hamilton, Mercedes s’offre un sixième titre mondial consécutif chez les constructeurs, ce qui n’était encore jamais arrivé dans l’histoire de la Formule 1.

Alors que le typhon Hagibis a frappé une grosse partie du pays, le circuit de Suzuka a été épargné pour cette course où les français Pierre Gasly sur Toro Rosso et Romain Grosjean sur Haas terminent respectivement 8e et 14e alors que les deux Renault se sont placés aux 7e et 9e place par Ricciardo et Hulkenberg.

Le prochain grand prix aura lieu au Mexique le 27 octobre.