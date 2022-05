Giro 2022 : Arnaud Démare remporte au sprint la 6e étape du Tour d'Italie

C'est un doublé pour le cycliste Arnaud Démare. Ce jeudi 12 mai, il vient de remporter son deuxième succès sur ce Giro 2022, deuxième victoire d'affilée après celle de mercredi. Le Français a gagné la 6ème étape qui arrivait à Scalea, sur la côte de Calabre (Italie).



À l’issue de la course, Arnaud Démare, a été l'auteur d'un sprint étourdissant, devançant de peu l'Australien Caleb Ewan. La photo-finish a donc été nécessaire pour les départager en raison de l'écart d'un boyau sur la ligne. Le sportif, âgé de 30 ans, a remporté sa septième victoire d'étape dans le Giro. Il devient ainsi le coureur français le plus souvent victorieux dans ce classement des étapes, devant deux légendes, Jacques Anquetil et Bernard Hinault (6 étapes).

Un parcours de 196 km pour la 7ème étape

Cette étape, longue de 192 kilomètres, s'est résumée à un sprint après la longue échappée de l'Italien Diego Rosa, seul en tête sur 141 kilomètres. Sur les longues lignes droites épousant la Costa Tirrenica, le dénouement était devenu une certitude : l'Italien Diego Rosa, deuxième du Tour de Lombardie 2016, a été rejoint à l'entrée des 30 derniers kilomètres. Au sprint, Arnaud Démare, surpuissant, a ainsi dépassé in extremis son concurrent Caleb Ewan.

"C'était vraiment chaud, ça se joue à rien mais aujourd'hui c'est en ma faveur", a commenté le vainqueur du jour. "L'équipe a fait un énorme travail, je ne pouvais pas avoir mieux", poursuit-il. Vendredi, puncheurs et grimpeurs vont retrouver un terrain favorable dans la 7ème étape sur un parcours de 196 kilomètres entre Diamante et Potenza.

