Formule 3 : le retour de Juan Manuel Correa sur le circuit de Spa s’annonce émouvant

L’émotion risque d’être grande lorsque le jeune Américain va arriver en Belgique ce jeudi 26 août pour le Grand Prix de Formule 3 programmé ce week-end, en préambule à la course de Formule 1. C’est en effet la première fois que Juan Manuel Correa va de nouveau piloter sur le circuit de Spa Francorchamps, là où le 31 août 2019, son ami a perdu la vie, là où sa carrière en Formule 2 s’est brusquement arrêtée.



L’an passé, après de longs mois de convalescence et après avoir échappé à l’amputation de sa jambe droite, le pilote américain de 22 ans était déjà revenu sur le circuit, mais en fauteuil roulant, pour rendre hommage à Anthoine Hubert. Cette fois-ci, ce sera au volant de sa monoplace Art Grand Prix pour le cinquième rendez-vous de la saison. Actuel 19e au classement des pilotes du championnat de Formule 3, Juan Manuel Correa mesure la chance qu’il a de piloter à nouveau.



Juan Manuel Correa le 27 août 2020 sur le circuit de Spa Francorchamps Crédit : JuanManuelCorrea.com

"Ma jambe me fait toujours mal mais peu importe, l’important pour moi était de revenir", explique Juan Manuel Correa, qui depuis son retour à la compétition en mai dernier, 1 an, 8 mois et 8 jours après l’accident, porte sur son casque un logo en hommage à Anthoine Hubert. "Il n’aime pas trop parler de cet accident, il ne nous en parle pas et je ne le sens pas perturbé par ce retour à Spa", explique Mathieu Zangarelli, team manager de Art Grand Prix. "Mais il a une incroyable force de caractère pour pouvoir revenir au meilleur niveau à la fois physique et psychologique. Faire face à ce type d’épreuve l’a fait grandir", assure-t-il.

Le 31 août 2019 lors du Grand Prix de Formule 2 de Belgique, Juan Manuel Correa avait percuté de plein fouet la monoplace d’Anthoine Hubert qui venait de taper le mur de pneus en haut du Raidillon, l’enchaînement le plus célèbre mais aussi le plus dangereux du circuit de Spa-Francorchamps. Après avoir encaissé 70 G dans le choc qui avait coupé en deux la voiture du français, le pilote américain avait passé de longues semaines en soins intensifs et avait été placé en coma artificiel avant d’entamer une longue convalescence de plus d'un an.