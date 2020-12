Formule 1 : Romain Grosjean ne participera pas au dernier Grand Prix de la saison

publié le 06/12/2020 à 13:58

Romain Grosjean ne pourra pas, comme il l’avait espéré, participer au dernier Grand Prix de la saison programmé le dimanche 13 décembre à Abu Dhabi, ce qui aurait constitué sa dernière course en Formule 1 - il n’a pas retrouvé de volant pour la saison prochaine.



Le pilote de l’écurie Haas victime d’un effroyable accident le 29 novembre dernier sur le circuit de Bahreïn va rentrer chez lui en Suisse où il recevra un traitement médical en cours sur les brûlures qu'il a subies au dos des mains. En conséquence, Romain Grosjean n’assistera pas au Grand Prix d’Abou Dhabi la semaine prochaine avec Haas F1 Team - la finale de la saison du Championnat du Monde FIA ​​de Formule 1 2020 qui devait être la dernière course du Français avec l’équipe américaine. C’est Pietro Fittipaldi, actuellement remplaçant de Grosjean au Grand Prix de Sakhir ce dimanche 6 décembre qui courra à nouveau pour Haas F1 Team aux côtés de son coéquipier Kevin Magnussen à Abu Dhabi.

"C'est avec une grande tristesse que je ne pourrai pas faire ma dernière course à Abu Dhabi et être avec l'équipe là-bas", a déclaré Romain Grosjean. "Nous avons essayé autant que nous le pouvions avec le médecin de récupérer et de réparer ma main, mais le risque de courir est trop grand pour ma guérison et ma santé. Donc, la décision a été prise de ne pas courir. C’est l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais c’est évidemment l’une des plus sages. L'équipe va me manquer, mais je les soutiendrai comme toujours."



Arrivé en Formule 1 en 2009 chez Renault, Romain Grosjean a disputé 179 Grand Prix et obtenu 10 podiums au cours de sa carrière.