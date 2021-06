Formule 1 : Pierre Gasly impatient de vivre son Grand Prix de France

Tous les voyants sont au vert pour Pierre Gasly et ses derniers résultats en course plaident en sa faveur avant le Grand Prix de France. "Mais attention, tempère le Français de 25 ans, je n'ai rien fait de spécial au Paul Ricard par le passé. Lors de ma première course de F1, en 2018, je suis entré en collision avec Esteban Ocon et j'ai dû abandonner dans le premier tour. Quant à 2019, ce n'était pas un week-end fantastique puisque j'ai terminé 10e".

Mais voilà, c’était avant. Avant cette belle 2e place au GP du Brésil 2019, avant cette incroyable 3e place il y a deux semaines à Baku, et surtout avant son historique victoire en septembre 2020 au Grand Prix d’Italie. "Ce sera la première fois que je vais courir devant mon public en tant que vainqueur de Grand Prix, après ma victoire à Monza l'année dernière, souligne le pilote AlphaTauri. Cela va le rendre très spécial, donc je me sens un peu impatient de vivre cela.

"Le podium à Baku a attiré l'attention des gens, donc j'ai beaucoup de sollicitations médiatiques à gérer, poursuit le natif de Rouen. Je ne veux pas m'épuiser avant le début du week-end alors nous essayons de le gérer au mieux". Pour sa 71e course de Formule 1, Pierre Gasly espère donc briller à l’occasion de cette 7e manche du championnat du monde 2021, sur un circuit "assez compliqué et assez technique car il y a des virages au Castellet que l'on ne trouve nulle part ailleurs, notamment le virage Beausset. Notre premier travail sera clairement de trouver les meilleurs réglages pour ce tracé inhabituel".

J'espérais vraiment que les fans seraient là pour ma course à domicile Pierre Gasly

Mais ce qui réjouit surtout le pilote français, actuel 8e au championnat du monde des pilotes, c’est le retour du public dans les tribunes.15.000 spectateurs ont en effet été autorisés par les autorités pour ce rendez-vous. "C’est formidable car j'espérais vraiment que les fans seraient là pour ma course à domicile. C'est important de pouvoir partager cela avec eux d’autant que tout le monde en France est très excité. Il y a beaucoup d'enthousiasme et de fortes attentes pour la suite de la saison. Mais restons prudents. Nous aborderons ce week-end avec la même approche qu'avant".