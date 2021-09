Formule 1 : Pierre Gasly veut rebondir après la désillusion de Monza

Le moins que l’on puisse dire c’est que le dernier Grand Prix de Pierre Gasly n’était pas à la hauteur de son début de saison où régulièrement, le Normand est entré dans les points, obtenant même en juin dernier le troisième podium de sa carrière en finissant troisième en Azerbaïdjan.

Non, le Grand Prix d’Italie où Pierre Gasly revenait, un an après son premier sacre en F1, s’est soldé par un cuisant échec : sortie de route lors de la course de qualification sprint le samedi et abandon au 3è tour le lendemain après être parti de la pit-lane.

"Ce qui s'est passé à Monza est regrettable, car je pense que nous aurions pu faire quelque chose de bien là-bas. C'est vraiment dommage, mais d'une certaine manière, c'est bien que nous ayons pris la pénalité moteur en Italie. J'espère que nous pourrons terminer la saison sans en avoir plus."

Pour ce huitième Grand Prix de Russie, le 15ème de la saison 2021, c’est sur l'Autodrome de Sotchi et ses 18 virages que le pilote Alpha Tauri va tenter de retrouver des couleurs. "Depuis le Grand Prix d’Italie, j’en ai profité pour une faire une petite pause où j’ai pu passer un peu de temps en France avec ma famille. Maintenant place à Sotchi, où s’il pleut nous saurons saisir toutes les opportunités.

Mais qu’il pleuve où pas sur les bords de la Mer Noire, Pierre Gasly est désormais un pilote craint par les autres concurrents et les autres marques, plus prestigieuses. "C’est vrai qu’on ne s’attendait pas à faire une aussi belle saison. On a trouvé comment faire fonctionner cette voiture et moi j’arrive à donner le meilleur de moi-même en rivalisant où même en battant les Ferrari et les McLaren. Mais il faut rester concentré jusqu’au dernier Grand Prix à Abu Dhabi pour apporter à l’écurie une historique cinquième place au classement constructeurs en fin de saison."

Grand Prix de Russie

Essais : vendredi 24 septembre à 10h30 et 14h et samedi 25 à 11h

Qualifications : samedi à 14h

Course : dimanche 26 septembre à 14h