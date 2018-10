publié le 06/10/2018 à 10:04

C’est sous un ciel menaçant en début de séance puis sous la pluie en fin de chrono que Lewis Hamilton a obtenu la pole position de cette dix-septième manche de la saison 2018 qui se déroule sur le "Grand Huit" de Suzuka.



Le pilote Britannique obtient la 80e pole position de sa carrière, la 8e de la saison et sa 5e à Suzuka. Hamilton devance son co-équipier de chez Mercedes le Finlandais Valtteri Bottas. Le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull partira en 3e position.

Grosse désillusion en revanche pour Ferrari. La Scudéria s’est trompée dans son choix de pneus au moment où la pluie faisait son apparition sur Suzuka. Kimi Räikkönen se classe 5e et Sebastian Vettel 9e.

Mauvaise séance également pour Daniel Ricciardo, sa Red Bull en proie à des pertes de puissance moteur ne partira qu’en 15e position, une contre performance pour l’Australien qui n’a plus connu le podium depuis sa victoire à Monaco en mai dernier.

Les Français dans le Top 10

Les trois pilotes Français sont quant à eux dans le Top 10 de cette séance de qualification. Pierre Gasly et sa Toro Rosso à moteur Honda a parfaitement géré la pression et dompté ce circuit qu’il affectionne particulièrement, circuit de Suzuka qui est la propriété du motoriste Japonais qui équipe sa monoplace.



Le jeune Rouennais s’élancera en 7e position derrière son co-équipier Brendon Hartley. C’est la première fois depuis le début de la saison que Toro Rosso place ses deux pilotes dans le Top 10. Juste devant Hartley, superbe 5e place de Romain Grosjean sur sa Haas à moteur Ferrari. Esteban Ocon sur Force India réalise quant à lui le 8e temps.

Spectaculaire sortie de piste

La séance de qualifications a également été marquée par un drapeau rouge à la suite d'une spectaculaire sortie de piste de la Sauber Alfa Romeo de Marcus Ericsson dans la courbe "Dunlop", là où en 2014 Jules Bianchi avait été victime d’un effroyable accident causant son décès neuf mois plus tard. Le Suédois qui a heurté les protections a fort heureusement pu sortir lui-même de sa monoplace.

Ce Grand prix du Japon s’annonce passionnant dans la course au titre mondial. En effet, si la Mercedes de Lewis Hamilton, qui reste sur trois succès (Italie, Singapour, Russie) s’impose à Suzuka, le Britannique pourrait s’envoler en tête du classement et creuser considérablement l’écart de 50 points qui le sépare de Sebastian Vettel et de sa Ferrari. Départ de la course dimanche 7 octobre à 7h10, heure française.