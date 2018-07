publié le 19/07/2018 à 13:04

Absent du calendrier l’an passé, le Grand Prix d’Allemagne fait son retour sur le circuit où Mercedes avait signé un doublé en 2016, avec Lewis Hamilton et le futur champion du Monde, Nico Rosberg. Mais en cette fin juillet et pour la 11e manche de la saison 2018, les flèches d’argent ne sont pas au mieux puisque battues par Ferrari lors des deux derniers rendez-vous, en Autriche puis en Grande Bretagne.



Le Grand Prix d’Hockenheim, situé à une centaine de kilomètres du siège de Daimler à Stuttgart, sera donc l’occasion pour la marque allemande de se relancer devant plus de 100.000 spectateurs qui espèrent une victoire Mercedes, tout en supportant l’actuel leader du championnat du monde, l’Allemand Sebastian Vettel sur Ferrari qui, lui aussi, joue à domicile.

8 points séparent Vettel et Hamilton en tête du championnat à l’entame de ce rendez-vous germanique où Mercedes est, au classement des constructeurs, 20 points derrière Ferrari. Mais sur le circuit de Hockenheim, la puissance du V6 italien devrait compliquer la tâche de Mercedes.

Gasly et Grosjean en quête de relance

Outre le duel Ferrari-Mercedes, ce GP d’Allemagne sera l’occasion aussi pour deux des trois Français de reprendre des couleurs. À commencer par Pierre Gasly qui, avec sa Toro Rosso à moteur Honda, avait écopé d’une pénalité de cinq secondes à Silverstone, le rétrogradant de la 10e à la 13e place. Le Normand, qui a pu se ressourcer en famille lors de cette mini-trêve, repart gonflé à bloc avant l’étape germanique.



Romain Grosjean devra quant à lui retrouver des ondes positives après son 4e abandon de la saison en Grande-Bretagne, lui qui au volant de sa Haas avait montré de belles choses en Autriche en terminant à la 4e place. Pour le troisième Français, par contre, tous les feux sont au vert. Après un début de saison difficile, Esteban Ocon comptabilise désormais 25 points au classement mondial mais se positionne surtout devant l’autre pilote Force India, Sergio Pérez.



7e à Silverstone, l’Eurois ambitionne d’entrer à nouveau dans les points sur un circuit qu’il affectionne particulièrement et qui devrait convenir à sa monoplace rose. Le Grand Prix d’Allemagne, dont le départ sera donné dimanche 22 juillet à 15h10, se dispute sur 67 tours. Un seul changement a eu lieu sur le tracé allemand avec l’ajout d’une troisième zone de DRS entre les virages 17 et 1 dans la ligne droite des stands.