publié le 24/06/2018 à 18:18

Plus de 65.000 spectateurs ont assisté ce dimanche 24 juin sur le circuit Paul Ricard du Castellet à la 65e victoire en Grand Prix de Lewis Hamilton sur sa Mercedes. Le quadruple champion du monde devance le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui termine deuxième, le finlandais Kimi Raikonnen (Ferrari) complète le podium.



Parti en tête après avoir réalisé la veille lors des qualifications la 75e pole position de sa carrière, le Britannique n’a jamais été inquiété lors de cette 8e manche du championnat du Monde. Cette victoire lui permet de prendre la tête du classement mondial.

Mais l’un des faits les plus marquants de ce Grand Prix de France reste le rendez-vous manqué de deux des trois Français au départ : Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les deux Normands se sont accrochés dès le second virage après seulement quelques secondes de course. Pierre Gasly accrochant avec l’avant de sa Toro Rosso la roue arrière du pilote Force India. Endommagées, les deux voitures n’ont pu repartir.

Vettel pénalisé au départ

Ce départ fut décidément mouvementé puisque le leader du championnat du Monde avant ce Grand Prix, l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a écopé de cinq secondes de pénalités après avoir percuté au premier virage l’arrière de la Mercedes de Valterri Bottas. Vettel termine finalement 5e et perd sa place de leader au championnat du Monde.



Seul rescapé tricolore, mais visiblement à l’origine de l’accident entre Ocon et Gasly, Romain Grosjean (Haas) termine 11e. De son côté le Monégasque Charles Leclerc (Sauber –Alfa Roméo) très en vue au cours du week-end se classe 10e.

Un retour très attendu

Malgré les couacs liés aux problèmes de circulation lors des premières journée d’essais, avec des passionnés contraints de faire demi-tour après avoir passé plusieurs heures dans les bouchons sur les routes qui mènent au circuit, le retour d’un Grand Prix de Formule 1 en France fut un véritable succès populaire puisque près de 70.000 spectateurs sont venus sur le circuit Paul Ricard.



Plusieurs personnalités du monde politique mais également des sportifs ou des « people » ont également assisté à ce Grand Prix, parmi eux François Fillon, l’ex premier Ministre, le Prince Albert de Monaco, Maëva Coucke, la Miss France 2018 venue encourager les pilotes tricolores, mais également le chanteur Matt Pokora le pilote de rallye Stéphane Peterhansel, l’athlète Jimmy Vicot et l’animateur de télé Jean Luc Reichmann.



Prochain Grand Prix le 1er juillet sur le Red Bull Ring de Spielberg en Autriche.