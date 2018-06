24 Heures du Mans : pari gagné pour Alonso, Toyota enfin victorieux

publié le 17/06/2018 à 15:43

Pour la première fois depuis 1985, il y a eu des cris de joie dans le stand Toyota. Et pour sa première participation à la plus grande épreuve d’endurance au monde, Fernando Alonso a inscrit son nom au palmarès des vainqueurs des 24 Heures du Mans comme l’ont fait d’autres pilotes de F1 par le passé comme Nico Hülkenberg en 2015 et Brendon Hartley l’an passé.



Mais c’est une victoire logique et sans panache qu’a obtenu Toyota lors de cette 86e édition puisque seule écurie usine à être engagée cette année depuis la défection ces dernières années d’Audi et Porsche. La firme japonaise n’a pas eu de concurrence pour la victoire finale, les deux Toyota se permettant même et sans forcer, d’arriver avec douze tours d’avance sur la première voiture poursuivante.

C’est l’équipage composé du double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso et des anciens pilotes de F1 Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima qui remporte l’édition 2018 des 24 Heures du Mans sur la Toyota T0S50 Hybrid n°8. Fernando Alonso poursuit donc, grâce à cette victoire, sa quête de la Triple Couronne (GP de Monaco – 24 heures du Mans – 500 miles d’Indianapolis) que seul le Britannique Graham Hill a conquis dans les années 60 et 70.

Avant cette victoire aux 24 Heures du Mans, l’actuel pilote de l’écurie McLaren âgé aujourd’hui de 36 ans avait remporté le GP de Monaco en 2006 et 2007.

Première victoire en 20 participations pour Toyota

Sur la ligne d’arrivée et après deux tours d’horloge, la Toyota vainqueur devance de deux tours la n°7 emmenée par Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez. C’est la première victoire (mais aussi le premier doublé) de Toyota en 20 participations au Mans.



Le podium de cette catégorie LMP1 est complété par la valeureuse écurie privée Suisse Rebellion qui avec son moteur Gibson qui développe 350 cv de moins que la Toyota réussie une course parfaite grâce à la fiabilité de son prototype et au talent de son trio composé du Suisse Mathias Beche, de l’Américain Gustavo Menezes et du jeune prodige Français Thomas Laurent.



En catégorie LMP2, c’est l’écurie Russe G-Drive racing qui l’emporte avec Roman Rusnov, Andrea Pizzitola et Jean Eric Vergnes, actuel leader du championnat du Monde de FormuleA-E. Alpine, 40 ans après son historique victoire de 1978 monte sur la deuxième marche du podium alors que l’écurie Graff-So24 termine 3ème.



Enfin en catégorie GT pro, victoire d’une des quatre Porsche 911 RSR officielles, celle du Danois Christensen, du Belge Vanthoor et du Français Kévin Estre. Chez les GT amateur, c’est la Porsche de l’écurie de l’acteur américain Patrick Dempsey qui l’emporte grâce au trio Andlauer-Campbell-Ried.