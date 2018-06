publié le 19/06/2018 à 11:00

L’ancien pilote de Formule 1 Yannick Dalmas, qui a également remporté à quatre reprises les 24 Heures du Mans, a embarqué notre reporter Frédéric Veille pour un tour de circuit à bord d’une voiture de sécurité.



C’est le dimanche 24 juin au Castellet, dans le Var, que se déroulera donc le Grand Prix de France de F1, absent du calendrier depuis 2008. Cette année-là, sur le circuit de Nevers - Magny-cours, c’est le Brésilien Felipe Massa sur Ferrari qui l’avait emporté.

Auparavant et jusqu’en 1990, le Grand Prix de France s’était tenu 14 fois sur le circuit Paul Ricard. Ce fut d’ailleurs en 1990 le dernier GP de France disputé par Yannick Dalmas qui, au volant de son AGS Ford, avait terminé 17e d’une course remportée par Alain Prost sur Ferrari.

5,861 km

Depuis, le circuit Paul Ricard a été modifié et est désormais, dans sa configuration F1, long de 5,861 km, avec de nombreuses zones de dégagement en asphalte couvertes de bandes de surface abrasive de couleurs bleu et rouge.



Trois Français, Romain Grosjean (Haas), Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso) et une écurie bleu-blanc-rouge (Renault F1) seront au départ de cette 8e manche du championnat du monde 2018 dont le départ sera donné à 16h10 le dimanche 24 juin.