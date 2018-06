publié le 24/06/2018 à 09:46

Ouvert depuis jeudi 21 juin, le Grand Prix de France de Formule 1 se termine le dimanche 24 juin. Après dix ans d'absence, la compétition fait son retour sur le circuit du Castellet (Var). Pour en parler, Jean-Louis Moncet était invité de RTL.



Le consultant spécialiste de la Formule 1 de RTL estime que cette compétition a été entachée de plusieurs dysfonctionnements au niveau de l'organisation. Il évoque les embouteillages monstres aux alentours du circuit ces derniers jours. "C'est une région montagneuse et la route entre Marseille et Toulon est une route difficile", analyse le journaliste, qui tacle les organisateurs.

"Quand on organise un Grand Prix pour la première fois, généralement on s'appuie sur des gens très compétents. Quand Singapour a créé son Grand Prix, ils se sont appuyés sur les organisateurs du Grand Prix de Monaco et ceux de l'Australie. Ici, ils avaient décidé de créer leur propre style et en l'occurrence cela n'a pas bien fonctionné." Le Castellet a signé pour l'organisation de cinq compétitions.

Jean-Louis Moncet se félicite néanmoins de l'importance de l'événement. "Après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, il s'agit de la discipline la plus filmée dans le monde de la télévision et la plus écoutée dans le monde de la radio", conclut-il.