F1-GP d’Abu Dhabi : Max Verstappen remporte la dernière course de la saison

Max Verstappen, en patron, a décroché dimanche 20 novembre une nouvelle victoire sur le circuit de Yas Marina. Le pilote Red Bull, parti en pole position, a mené les 58 tours de la course et a devancé au passage du drapeau à damier la Ferrari de Charles Leclerc et l’autre Red Bull de Sergio Perez.



C’est la 35e victoire en Grand Prix pour Max Verstappen, sa 15e cette saison. Au classement final mondial des pilotes, Max Verstappen est donc sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive devant Charles Leclerc. Sergio Perez termine 3e. Le Français Esteban Ocon termine 7e sur Alpine. Au classement constructeur, Red Bull est titré devant Ferrari, Mercedes et Alpine.



Ce 22e et dernier Grand Prix de la saison 2022 a été marqué par la dernière apparition de l’Allemand Sebastian Vettel en Formule 1. Le pilote Aston Martin, quadruple champion du monde, prend sa retraite et n’a cessé d’être fêté tout au long du week-end. Il termine 10é de son 299é Grand Prix.

La der de Gasly pour le groupe Red Bull

L’an prochain, Vettel cèdera son volant à Fernando Alonso, qui quitte Alpine sur un énième abandon. L’Espagnol sera remplacé par Pierre Gasly qui, lui aussi, a effectué sa dernière course pour l’écurie AlphaTauri et pour le groupe Red Bull qu’il quitte après cinq saisons, sur une 14e place.



Autres pilotes à avoir effectué leur dernier Grand Prix de Formule 1 mais qui espèrent vite retrouver un volant : Daniel Ricciardo chez McLaren termine 9e, Mick Schumacher chez Haas 16e et Nicolas Latifi chez Williams 19e.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info