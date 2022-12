Formule 1 : Le Grand Prix de Chine 2023 n’aura pas lieu

Le Grand Prix de Chine 2023 qui devait se disputer le 16 avril 2023 sur le circuit international de Shanghai n’aura pas lieu « en raison des difficultés persistantes présentées par la situation du Covid-19 » explique le communiqué publié par la Formule 1.

Pour la quatrième année consécutive le Grand Prix de Chine ne sera donc pas au calendrier de la F1 et le communiqué précise que « La Formule 1 évalue des options alternatives pour remplacer le créneau sur le calendrier 2023 et fournira une mise à jour à ce sujet en temps voulu »

C’est Lewis Hamilton sur Mercedes qui reste à ce jour le dernier vainqueur d’un Grand Prix de Chine, c’était le 14 avril 2019, une course qui restera historique puisque ce fut le 1000è Grand Prix de l’histoire de la Formule 1

