F1: Mick Schumacher va découvrir l'Australie, où le record de son père tient toujours

En début de saison, Mick Schumacher a probablement surligné la date du dimanche 10 avril 2022 sur son agenda. C’est en effet celle du Grand Prix d’Australie, qui va se disputer sur le tracé de l’Albert Park de Melbourne, là où le jeune Allemand (23 ans) n’a encore jamais roulé. Une raison à cela : le pilote Haas est arrivé dans la catégorie reine la saison dernière et cela fait deux ans que la F1 n’est pas venue en Australie à cause de la pandémie de Covid-19.



"Ce sera la première fois que j'irai courir à Melbourne et en Australie en général, donc je suis très excité, confie le fils de Michael Schumacher. J'ai hâte de découvrir la piste et de découvrir la ville également. J'y suis allé avec mon père, je l'ai vu courir à Melbourne, c'était vraiment cool. Je suis ravi d'y conduire moi-même et d’y faire mes propres expériences en Formule 1".

Michael Schumacher s’est imposé à quatre reprises sur le tracé de l'Albert Park, en 2000, 2001, 2002 et 2004 sur Ferrari. C’est lors de la dernière année là qu’il a réalisé le record du tour en course : 1 minute 24 secondes 125, à une vitesse moyenne de 226,934 km/h), record qui tient toujours.

Nous allons tourner dans une voiture similaire avec l’aileron avant haut Mick Schumacher

"Mon père détient ce record dans une Ferrari 2004 que j'ai eu la chance de conduire, souligne Mick Schumacher. C'est une voiture incroyable. Nous allons tourner dans une voiture similaire avec l’aileron avant haut. Ce sera intéressant, même si évidemment ce sera très différent par rapport à 2004".



Victime d’un spectaculaire accident lors des qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite le 26 mars dernier, Mick Schumacher espère repartir de l’avant et engranger des points précieux en Australie. "Je pense qu’aujourd’hui nous avons une voiture avec laquelle nous pouvons nous battre et une voiture compétitive, ce qui est formidable".

Le Grand Prix d’Australie s’est disputé pour la dernière fois en mars 2019. C’est le Finlandais Valtteri Bottas qui s’était imposé sur Mercedes. En 2020, la course avait été annulée pour raison de pandémie et en 2021 pour cause de contraintes de voyage liées à la pandémie.

GP d'Australie : le programme

Vendredi 8 avril : essais libres à 5h et 8h (heure française)

Samedi 9 avril : qualifications à 8h (heure française)

Dimanche 10 avril : départ de la course à 7h (heure française)