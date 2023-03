F1 - GP d’Arabie Saoudite : Alpine en reconquête, Leclerc pénalisé, sécurité renforcée

Après le succès de Max Verstappen (Red Bull) à Bahreïn le dimanche 5 mars dernier, c’est au bord de la Mer Rouge, sur le circuit urbain de Djeddah, que va se disputer la deuxième manche de la saison 2023, dimanche 19 mars. Fort de sa première victoire, le Néerlandais double champion du monde en titre part évidemment grand favori de cette course qu’il a déjà remportée l’an passé.

Ferrari, l’une des rares écuries à pouvoir contester la suprématie de Red Bull, va devoir cravacher pour y parvenir en raison d’une pénalité de 10 places infligée à Charles Leclerc au départ de la course pour changement de boitier électronique. Un coup dur pur le Monégasque, contraint à l’abandon à Bahreïn sur panne mécanique.

Mercedes, qui assure que sa monoplace sera plus compétitive qu’à Bahreïn, et Aston Martin, en pleine renaissance grâce à Fernando Alonso, auront l’occasion de briller sur le circuit de la Corniche de Djeddah. Sur ce tracé ultra rapide et en nocturne, les faits de course et incidents furent nombreux lors des deux précédentes éditions, provoquant la colère de certains pilotes.

Nous avons commis trop d’erreurs Otmar Szafnauer, directeur de Alpine

Voilà pourquoi les Saoudiens ont modifié le tracé lors de l’intersaison, avec comme objectif d’améliorer la visibilité des pilotes sur certaines sections, notamment celle où Mick Schumacher avait détruit sa Haas l’an passé après un énorme crash lors des qualifications. Des murs ont été déplacés de plusieurs mètres, des bandes rugueuses et des vibreurs biseautés ont été ajoutés dans plusieurs virages.

Enfin, ce deuxième rendez-vous de la saison est espéré moins chaotique chez Alpine. "D’un côté, nous étions satisfaits de repartir avec des points grâce à la remontée de Pierre (Gasly, ndlr), parti du fond de la grille avant de remonter jusqu’à la 9e place, souligne le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer. D’un autre, nous avons commis trop d’erreurs au fil du week-end et nous pouvons tous faire mieux. Le dimanche d’Esteban (Ocon, ndlr) doit rester un incident isolé. C’était l’aboutissement d’une série de fautes, tant de sa part que sur le plan opérationnel, et son côté du garage rebondira sans aucun doute en Arabie Saoudite".

GP d'Arabie Saoudite : le programme

- Essais libres vendredi 17 mars à 14h30 (heure française) et 18h, et samedi 18 à 14h30

- Qualifications samedi 18 mars à 18h

- Départ de la course dimanche 19 mars à 18h

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info