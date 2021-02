F1 : Romain Grosjean va reprendre la compétition en IndyCar

publié le 03/02/2021 à 17:25

Romain Grosjean ne sera pas resté longtemps inactif. Sérieusement blessé et brûlé aux mains après son spectaculaire accident lors du Grand Prix de Formule 1 de Bahrein au mois de novembre dernier, le pilote franco-suisse va remonter dans une voiture de course d’ici la fin du mois pour participer au célèbre championnat nord américain au sein de l’écurie Dale Coyne Racing.

"Ma seule inquiétude ce sont mes mains. Il faudra voir comment ca évolue surtout ma main gauche qui n’est pas encore à 100% pour les premiers essais qui auront lieu le 22 février. Mais le début de la saison c’est mi-avril, donc je pense que d’ici là j’aurais tout récupéré."





C’est sur le circuit de Barber à Birmingham, en Alabama, que Romain Grosjean devrait disputer sa première course le 18 avril prochain au volant d’une des trois monoplaces du Dale Coyne Racing à moteur Honda. "C’est vrai qu’après l’accident de Bahrein je m’étais posé la question de savoir si j’allais continuer le sport automobile ou pas. Très rapidement dans ma tête c’était clair que j’avais très envie de continuer et l’IndyCar est le projet qui me plaisait le plus."



Dans ce championnat qui comprend 17 courses réparties d’avril à septembre, Romain Grosjean retrouvera deux autres Français, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais. À bientôt 35 ans, il les fêtera en avril, l’ex-pilote Haas et ses 10 podiums en Formule 1 va ainsi vivre sa première saison en IndyCar en tant que rookie. "Mais je ne serai pas le rookie le plus âgé puisque ce sera l’américain Jimmie Johnson qui a 45 ans. Reste que j’ai tout à découvrir dans ce championnat, les circuits, les départs lancés, les ravitaillements, les méthodes de travail, mais j’ai hâte d’y être."