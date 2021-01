Formule 1 : la saison 2021 ne débutera pas en Australie mais à Bahreïn

publié le 12/01/2021 à 10:38

Sur le calendrier présenté il y a quelques semaines par la Fédération Internationale Automobile, la saison 2021 de Formule 1 devait débuter le dimanche 21 mars à Melbourne en Australie. Mais la situation sanitaire liée au coronavirus vient de contraindre les organisateurs du championnat du monde à repousser le Grand Prix d’Australie au dimanche 21 novembre.

C’est donc à Bahreïn que s’ouvrira la 72e saison de F1, avec un premier GP le dimanche 28 mars sur le circuit de Sakhir, celui de l'effroyable et miraculeux accident de Romain Grosjean.

Par ailleurs et en raison des restrictions de voyage en vigueur, le Grand Prix de Chine 2021 prévu à Shanghai le dimanche 11 avril n'aura pas lieu à la date prévue. Des discussions avec le promoteur et les autorités chinoises sont en cours avec la possibilité de reporter la course plus tard dans la saison.

Un Grand Prix revient donc au calendrier de Formule 1 à la date du 18 avril, à Imola. En raison de ces changements, le nombre de courses pour 2021 reste à 23, dans une saison qui débutera une semaine plus tard que prévu et se terminera, en théorie, le dimanche 12 décembre avec un final à Abu Dhabi. Le GP de France est prévu le 27 juin, celui de Monaco le 23 mai.

F1 : le calendrier 2021

28 mars : Grand Prix de Bahreïn à Sakhir

18 avril : Grand Prix d’Italie à Imola

2 mai : Grand Prix à définir

9 mai : Grand Prix d’Espagne à Barcelone

23 mai : Grand Prix de Monaco à Monaco

6 juin : Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou

13 juin : Grand Prix du Canada à Montréal

27 juin : Grand Prix de France au Castellet

4 juillet : Grand Prix d’Autriche à Spielberg

18 juillet : Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone

1 août : Grand Prix de Hongrie à Budapest

29 août : Grand Prix de Belgique à Spa

5 septembre : Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort

12 septembre : Grand Prix d’Italie à Monza

26 septembre : Grand Prix de Russie à Sotchi

3 octobre : Grand Prix de Singapour à Singapour

10 octobre : Grand prix du Japon à Suzuka

24 octobre : Grand Prix des États-Unis à Austin

31 octobre : Grand Prix du Mexique à Mexico

7 novembre : Grand Prix du Brésil à Sao Paulo

21 novembre : Grand Prix d’Australie à Melbourne

5 décembre : Grand Prix d’Arabie Saoudite à Jeddah

12 décembre : Grand Prix d’Abu Dhabi à Yas Island